ВСУ отступают с позиций у Часова Яра: новости СВО на утро 5 апреля

Фото: МО Украины

Украинские войска отвели личный состав с некоторых позиций на окраинах Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его данным, часть бойцов направили вглубь линии фронта.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 4 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

По словам Кимаковского, российские штурмовики зачистили лесополосу на окраинах Часова Яра и вышли к жилой застройке. Находившиеся в лесополосе существенные укрепрайоны и оборудованные «особым образом» опорные пункты были уничтожены, подчеркнул он. ВСУ потеряли несколько сотен бойцов из элитных подразделений, рассказал советник главы ДНР.

Кроме того, под Новомихайловкой штурмовик ВС России двое суток почти в одиночку оборонял отбитый у Вооруженных сил Украины опорный пункт, рассказал Игорь Кимаковский. Он подчеркнул, что на линии фронта бойцы РФ творят настоящие чудеса.

Кимаковский сообщил, что боец отряда «Шторм-1» группировки войск «Восток» Родимир Максимов с позывным Бурхат уничтожил до 27 украинских военных и отбил не менее трех попыток взять опорник. Он сумел дождаться подхода подкрепления и позже был награжден высокой государственной наградой за героизм и мужество.

Также стало известно, что для атаки на опорный пункт ВСУ использовали танки и бронетехнику. Поэтому Максимову пришлось выйти из блиндажа, чтобы обмануть противника. Оборону он держал с помощью крупнокалиберного пулемета.

Фото: МО РФ

Где гремели взрывы на Украине

Несколько взрывов раздалось в Одесской области. Там была объявлена воздушная тревога. Власти региона информацию не подтверждали. При этом Telegram-каналы проинформировали, что была повреждена подстанция.

До этого воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в контролируемых Киевом районах ДНР и Запорожской области.

Как ВСУ атаковали РФ

Двое рабочих погибли в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины в Новой Каховке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, еще один получил ранения.

Минобороны России сообщило, что около 22:00 мск 4 апреля была совершена атака ВСУ с применением беспилотных аппаратов самолетного типа на Курскую область. Дежурными средствами ПВО один украинский БПЛА перехвачен и семь уничтожены.

Перед этим губернатор области Роман Старовойт заявил, что сбито три украинских беспилотника во время второй атаки на Курск. По его данным, при повторной атаке зафиксировано попадание в жилой дом в СНТ и возгорание в двух частных домах столицы региона.

По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет. Старовойт добавил, что было локализовано возгорание в здании Областного центра развития творчества детей и юношества на улице Урицкого в Курске.

После того как в ходе первой атаки был ликвидирован беспилотник, в Курске возле Центрального рынка произошло возгорание. Губернатор проинформировал, что сотрудники оперативных служб отправились на место происшествия.

Помимо этого, в Морозовском районе Ростовской области силами противовоздушной обороны было уничтожено свыше 40 беспилотников Вооруженных сил Украины, поделился предварительными данными губернатор региона Василий Голубев. По его информации, жертв нет. В результате атаки повреждена электроподстанция, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения, отметил Голубев.

Фото: t.meSALDO_VGA

Что Лавров ответил Зеленскому о границах 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский, допустивший переговоры с Россией с условием выхода Киева на границы 2022 года до начала военной операции, производит жалкий вид, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, слова украинского лидера вызывают смех.

«Ну, мечтать не вредно. Смешно, это производит жалкий вид», — сказал он.

Получат ли ВСУ оружие от НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Альянс может и не обеспечить Украину необходимым оружием для противостояния с Россией. Он отметил, что Блок наблюдает наступление российской армии по всему фронту.

При этом Столтенберг добавил, что в НАТО изучат возможность передать Киеву больше систем Patriot. По его словам, члены Альянса в ближайшее время должны собрать больше оружия и боеприпасов для Украины.

Страны НАТО создали совместную миссию на Украине, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, это не означает вступление стран Альянса в боевые действия, однако облегчит логистику помощи Киеву. В частности, больше украинских военных смогут пройти подготовку в Польше.

Решение стран НАТО создать совместную миссию Альянса на Украине свидетельствует о том, что Запад намерен организовать новые провокации и эскалировать ситуацию, поделился мнением военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, к обучению украинских военных оно не имеет никакого отношения.

Планируется ли в РФ новая волна мобилизации

В России не планируется новая волна мобилизации, РФ справляется имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно, заявил первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

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