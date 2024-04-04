СБУ проигрывает войну в интернете: новости СВО на вечер 4 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Служба безопасности Украины (СБУ) не имеет рычагов воздействия на популярные социальные сети и мессенджеры, признал начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. По его словам, речь идет в том числе о таких технологических гигантах, как Facebook (деятельность в РФ запрещена), Google и Telegram.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 3 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Почему СБУ не может воздействовать на соцсети и мессенджеры?

Витюк в интервью агентству «Укринформ» объяснил, что крупные соцсети и мессенджеры официально не представлены на Украине. По этой причине власти не могут повлиять на политику компаний.

«Мы регулярно связываемся со всеми платформами для блокирования или удаления опасного контента. К сожалению, есть проблема. <...> Они не обязаны выполнять наши запросы, требования, даже решения суда их не касаются, потому что они юридически не находятся на нашей территории», — объяснил он.

Витюк подчеркнул, что Киев работает над решением этого вопроса. По его словам, СБУ подала заявку об открытии официальных представительств всех международных платформ на Украине. Также он выразил надежду на то, что компании смогут открыть офисы на территории страны и обеспечить ее обслуживание.

Фото: ssu.gov.ua Илья Витюк

Какая обстановка складывается в зоне СВО?

Подразделения ВС России улучшили позиции на Купянском направлении в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, российские войска нанесли удары по позициям украинской армии в районе населенных пунктов Райгородка, Розовка, Жовтневое и Терны. За сутки противник потерял там до 125 человек.

Российская армия наносила удары по ВСУ также на Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях, потери составили до 785 человек личного состава. Также на пяти участках в ходе контрабатарейной борьбы были выведены из строя десятки единиц военной техники, в том числе иностранного производства.

Тем временем ВКС России за сутки уничтожили склад боеприпасов, пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Мерефа под Харьковом, живую силу и технику в 135 районах. Средства ПВО сбили 196 дронов, 18 снарядов HIMARS и один самолет Су-27.

Что известно о ситуации в Харькове?

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о серии взрывов в Харькове. Согласно информации украинских СМИ, воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Черкасской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, а также в районах Запорожской и Херсонской областей. Минобороны эту информацию не комментировало.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удары ВС России по Харьковской области пришлись по Мерефянскому механическому заводу, на котором, по данным подполья, собирали и хранили БПЛА. По его словам, также российские военные ударили по железнодорожному составу с боеприпасами и военнослужащими ВСУ.

Кроме того, по словам Лебедева, под удар ВС РФ попало танковое училище ВСУ, куда незадолго до этого прибыли иностранные танки и зарубежные инструкторы. Он добавил, что два попадания были в Слободском районе Харькова в микрорайоне Новые Дома.

Фото: ГСЧС Украины

Зачем в ВСУ учат детей шить кукол вуду?

Военкор Александр Сладков утверждает, что сестра попавшей несколько лет назад в плен в ЛНР военнослужащей ВСУ Надежды Савченко Вера учит детей шить куклы вуду «с приворотами». По его словам, женщина имеет звание сержанта и должность замполита в одном из подразделений харьковской теробороны.

«Проявила себя сестра небезызвестной Надежды Савченко, чья фамилия гремела чуть ли не на весь мир еще каких-то 7--8 лет назад. Ее родная сестра Вера Савченко — сержант и замполит в одном из подразделений харьковской теробороны. Учит детишек шить куклы с приворотами, шаманскими завываниями», — написал Сладков.

Почему Зеленский побоялся давать интервью Карлсону?

Владимир Зеленский не даст интервью Такеру Карлсону, поскольку боится его вопросов про спецоперацию и историю Украины, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, бывший ведущий Fox News прекрасно разбирается в причинах СВО, поэтому ему невозможно будет соврать.

«Зеленский понимает, что Такеру Карлсону врать не получится, он будет сидеть с журналистом, который знает и понимает, что происходит на Украине, в России, хорошо знает историю украинского государства, которую мы, русские, создали своими руками. И живут на Украине русские, которые стали называться украинцами», — считает член Совфеда.

Сенатор выразил уверенность, что Карлсон хорошо знает, какую роль в конфликте на Украине сыграли США и Европа. Зеленский, по его словам, не сможет говорить журналисту правду. А вранье Карлсон сразу бы вывел на чистую воду, добавил Цеков.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Что известно об участии стран НАТО в конфликте на Украине?

Великобритания, Франция и страны Северной Европы тайно готовятся отправить войска на Украину, сообщил политический консультант Госдепартамента США, военный эксперт Эдвард Люттвак в колонке для UnHerd. По его словам, члены НАТО будут вынуждены отправить солдат в зону боевых действий, иначе им придется смириться с катастрофическим поражением.

Военный политолог Александр Перенджиев проанализировал заявление министра обороны Себастьяна Лекорню о готовности к диалогу по Украине на основе «Стамбульской мирной инициативы». По мнению эксперта, оно могло быть политическим заказом Запада. Он сравнил действия французских властей с игрой в плохого и хорошего полицейского.

В свою очередь политолог Максим Бардин констатировал, что конфликт на Украине давно вышел за пределы страны. По его словам, современные технологии позволяют членам НАТО участвовать в боевых действиях, при этом находясь на территории других государств. Эксперт считает, что именно из-за участия Альянса конфликт принял современный вид и вообще стал возможным.

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