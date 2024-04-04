Что сейчас происходит в зоне СВО: последние новости и события 4 апреля

Фото: Станислав Красильников

Российские военкоры в своих Telegram-каналах продолжают обсуждать последние новости и события в зоне СВО сегодня, 4 апреля 2024 года. Какую информацию они предоставили? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Что сейчас происходит в Харькове

«Я не могу сказать, что из Харькова начался исход и все бегут. Нет. Некоторые информационные структуры ведутся на видео о многочисленных пробках, заторах вдоль автомобильной трассы Харьков — Киев, все не так. Это видео не наших дней. Последнюю неделю в Харькове стояла солнечная погода — на этом видео слякоть, дождь, так что надо просто внимательно следить за этими вещами. Но я не утверждаю, что в Харькове все спокойно. Третий день в Белгороде, подчеркиваю, относительное затишье, на приграничье прилеты из ствольной артиллерии, кочующих минометов продолжаются. Противник атакует беспилотниками самолетного типа — за минувшие сутки несколько таких воздушных целей были поражены средствами ПВО», — рассказал военкор Геннадий Алехин.

Что сейчас происходит у Часова Яра

«Сообщают, что противник потерял один из боевых вертолетов в районе Часова Яра. Бои за Часов Яр, до городской черты которого, по разным данным, осталось менее километра, будут жестокими. Подступы к населенному пункту, расположенному на господствующих высотах, заминированы. Природный ландшафт позволяет противнику просматривать местность на несколько километров вперед. В самом Часове Яре украинские формирования сумели обеспечить себе глубокоэшелонированную оборону с долговременными огневыми позициями. Здесь в пользу противника играет наличие путей подвоза сил и средств — в городе действует железнодорожная станция и разветвленная сеть автомобильных дорог. Нарушение логистики ВСУ и уничтожение позиций врага на пути к населенному пункту — задача, которую решают сейчас передовые подразделения армии России и летчики, куда же без них. ФАБами можно вскопать любую линию обороны», — рассказал военкор Евгений Поддубный.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: РИА Новости

Что означают переговоры глав МО РФ и МО Франции

«Важнейшим событием остается разговор министров обороны Франции и России. Его смысл такой. Франция остается лидером Запада по агрессивности. Но Франция хочет вести диалог с Россией по теме Украины. Макрон не готов вести переговоры с Путиным. Но Франция хочет переговоры с Россией. Франция требует от России не обвинять Украину в организации теракта в „Крокусе“. Россия настаивает, что организация теракта в „Крокусе“ может иметь версию — Украина. Франция может послать свои войска на Украину. Если армия России будет успешно наступать. Россия будет уничтожать войска Франции в приоритетном порядке. Франция требует считать только ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) организатором теракта в „Крокусе“. Но ни Франция, ни США не могут предоставить доказательств этого. Контакт и переговоры возобновлены после долгого перерыва между Западом и Россией по Украине. Будут ли эти переговоры между Россией и Западом, которые состоялись, продолжены? Узнаем в ближайшее время. Но они уже начались публично этим звонком», — написал политолог Сергей Марков.

Почему Финляндия страдает из-за помощи Украине

«После своего визита в Швецию новый президент Финляндии Александр Стубб поспешил заявить свое почтение президенту Владимиру Зеленскому. Помимо подписания соглашения о сотрудничестве, Финляндия отправляет уже 23-й пакет помощи Украине, который сокращает бюджет Финляндии на 188 млн евро. Финский корреспондент Кости Хейсканен поделился с нами мнением простых финнов о намерении президента Финляндии углублять сотрудничество с Украиной. Поддерживать сейчас Украину — все равно что пытаться спасти тонущий корабль. Кроме того, страна приняла около 60 тысяч беженцев, которые уже создали криминальную обстановку. Тем временем в Финляндии приграничные территории вымирают, поликлиники закрываются, врачей не хватает. Дорога из Хельсинки в Петербург перекрыта на границе с Россией, а приграничные курорты были интересны только русским, поэтому малый бизнес спешно покидает эту территорию», — пишет WarGonzo.

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Авторы канала обратили внимание, что в это же время министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила на днях о готовности отправлять своих военных на Украину.

«Это заявление вкупе с намерением Александра Стубба заключить с Украиной десятилетний договор о помощи лишний раз доказывает, что власти Финляндии не понимают критичности ситуации, в которой находится их страна. Финская экономика в глубочайшей рецессии: бесконечные забастовки грозят в конце концов обернуться социальной революцией. Люди вынуждены стоять в очередях за бесплатным питанием, при этом пайки и социальные выплаты сокращаются, и, как заявила председатель партии „Левый союз“ Ли Андерсон, такая тенденция — только начало, потому что в финской казне уже нет средств», — сообщает источник.

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Pres

WarGonzo также подчеркнул, что Финляндия могла выступить буферной зоной для урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

«Но, к сожалению, продолжается маразматическое подыгрывание Зеленскому. Теперь на повестке дня у финского парламента внесение изменений в договор о ядерной политике в Финляндии, которые позволят размещать на территории Финляндии ядерное оружие или переправлять его транзитом через страну. Правда, тогда финны автоматически станут законной целью для Ленинградского военного округа», — добавили авторы канала.

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