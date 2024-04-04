В подполье рассказали о целях ударов ВС России в Харьковской области ВС России ударили по производству БПЛА и поезду ВСУ в Харьковской области

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Удары Вооруженных сил России по Харьковской области пришлись по Мерефянскому механическому заводу, на котором, по данным подполья, собирали и хранили БПЛА, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, также российские военные ударили по железнодорожному составу с боеприпасами и военнослужащими ВСУ.

Вечером 3 апреля и ночью 4 апреля по Харькову и пригороду пришлась целая серия ударов по военным объектам. Вечером 3 апреля был прилет в городе Мерефа, рядом с Харьковом. Удар был в стороне Мерефянского механического завода. Наша агентура подтвердила, что на заводе изготавливались и хранились БПЛА, — заявил Лебедев.

По его словам, завод находится около железнодорожного вокзала. По данным подпольщиков, во время удара там разгружался состав с боеприпасами, военной техникой ВСУ и личным составом. Как рассказал Лебедев, поезд из-за детонации на заводе тоже попал под удар.

Ранее председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в Харькове. По его словам, это вторая за день волна взрывов. Согласно информации украинских СМИ, воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Черкасской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, а также в районах Запорожской и Херсонской областей, находящихся под контролем Украины. Минобороны РФ об активности на этих направлениях не сообщало.