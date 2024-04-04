Волна взрывов прогремела в Харькове

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Взрывы прогремели в Харькове, сообщил в Telegram-канале председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, это вторая за день волна взрывов. Согласно информации украинских СМИ, воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Черкасской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, а также в районах Запорожской и Херсонской областей, находящихся под контролем Украины. Минобороны РФ об активности на этих направлениях не сообщало.

В Харькове громко! В <...> Харькове прозвучала вторая за сегодня волна взрывов, — написал Рогов.

Информацию подтвердил в Telegram мэр города Игорь Терехов. Он тоже сообщил о взрывах и попросил граждан быть осторожными.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее сообщил, что минувшей ночью в Харькове под удар российской армии попало танковое училище Вооруженных сил Украины, куда незадолго до этого прибыли иностранные танки и зарубежные инструкторы. По его словам, два попадания также были зафиксированы в Слободском районе города в микрорайоне Новые дома. Как подчеркнул Лебедев, по предварительным данным, удар нанесли по подстанции.

Ранее британский политолог Александр Меркурис заявил, что Харьков прекратил свое существование как крупнейший промышленный и экономический центр Украины. Он подчеркнул, что город фактически выключили. По его словам, с начала спецоперации ВС России вывели из строя значительную часть стратегических предприятий в населенном пункте. Большинство заводов в Харькове на данный момент не функционируют.