Что за «Стамбульская мирная инициатива» по Украине: условия, кто участвует

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с французским коллегой Себастьяном Лекорню заявил, что переговоры по Украине могут состояться на основе «Стамбульской мирной инициативы». Что об этом необходимо знать?

Что сказал Шойгу о переговорах по Украине

Сергей Шойгу и Себастьян Лекорню 3 апреля провели телефонный разговор по инициативе Парижа. В Минобороны РФ заявили, что в ходе переговоров стороны отметили готовность к диалогу по Украине.

«Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на „Стамбульской мирной инициативе“. Проведение встречи в Женеве без участия России бессмысленно», — уточнили в ведомстве.

Что такое «Стамбульская мирная инициатива»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о том, что стоит сейчас понимать под «Стамбульской мирной инициативой». При этом впервые проект договора по Украине был представлен главой России Владимиром Путиным 17 июня 2023 года. Он отметил, что документ носит название «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» и включает в себя 18 статей.

«Этот договор — мы не договаривались с украинской стороной, что он будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали», — сказал Путин.

Документ датирован 15 апреля 2022 года, нейтралитет Украины упоминается в первом пункте первой статьи. Следующий пункт гласит о том, что государства-гаранты признают, уважают и гарантируют статус Украины в качестве постоянно нейтрального государства, они обязаны обеспечить соблюдение этого статуса. Странами-гарантами в преамбуле названы Россия, США, Франция, Великобритания и Китай.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

По условиям договора Украина «обязуется не осуществлять деятельность, которая будет противоречить международно-правовому статусу постоянного нейтралитета». Документ также имеет приложение, где называется количество военной техники в распоряжении ВСУ.

«К нему есть еще и приложение. Оно касается и вооруженных сил, и других вещей. Все прописано до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил», — отметил президент РФ.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко также в июне 2023 года сообщил, что РФ и Украина договорились об аренде Крыма. В какой конфигурации — не уточняется.

«Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке. Нормальный договор. Если бы это сейчас — а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИДы парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее. Хороший был процесс, но они от него отказались», — говорил Лукашенко.

Фото: president.gov.by Александр Лукашенко

По словам Путина, после того как Россия, как и обещала, отвела войска от Киева, власти Украины отказались от этих положений. Таким образом, Украина парафировала стамбульский документ, который включал все, вплоть до количества боевой техники и личного состава.

Почему в Совфеде против возвращения к договору

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в беседе с NEWS.ru, что России не стоит возвращаться к «Стамбульской мирной инициативе» по завершению конфликта на Украине, а действовать с позиции силы.

«Мы этот путь уже проходили, они нас обманули. Сейчас Франция выступает посредником, что нужно сесть за стол переговоров, перемирие — чтобы Украина восстановила свои запасы вооружения, чтобы Запад наработал новые боекомплекты ракет, и потом все это повторится. Я думаю, мы должны выступать с позиции силы. Верить им больше нельзя», — заявил Джабаров.

Он также отметил необходимость письменных гарантий безопасности России с учетом действующих реалий и новых территорий.

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