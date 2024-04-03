Стало известно о разговоре Шойгу с министром обороны одной из стран НАТО Шойгу поговорил по телефону с министром обороны Франции Лекорню

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Сергей Шойгу

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу, говорится в заявлении, распространенном французским военным ведомством. Отмечается, что Лекорню решительно осудил теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

В ходе разговора Лекорню решительно осудил теракт, произошедший в Подмосковье 22 марта, а также выразил солидарность с семьями погибших. Лекорню заявил о готовности Франции к сотрудничеству в борьбе с терроризмом и высказался за расширение двусторонних обменов в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе, — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне ранее заявил, что считает легитимной обороной атаки ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы в России. Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Париже.

До этого Сежурне на совместной конференции с главой МИД Китая Ван И заявил об ожиданиях Парижа, что Пекин пошлет четкие сигналы Москве относительно украинского конфликта. По его словам, КНР может сыграть «ключевую роль» в обеспечении соблюдения международного права.

Кроме того, в Берлине 15 марта состоялась встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца, Макрона и Туска, целью которой стало обсуждение стратегии по вопросу Украины. При этом утверждалось, что мероприятие призвано показать сплоченность стран в урегулировании украинского кризиса в качестве ответа на сообщения СМИ о нарастающих разногласиях в Европе.