Во Франции благословили атаки Киева на российские НПЗ Глава МИД Франции Сежурне назвал атаки Киева на НПЗ в РФ «легитимной обороной»

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Атаки Киева на нефтеперерабатывающие заводы в России являются «легитимной обороной», заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Париже. Также, пишет ТАСС, глава французского внешнеполитического ведомства в очередной раз озвучил позицию властей о том, что «Россия является агрессором».

Что касается украинских атак на российские НПЗ — темы, которая остается без комментария с нашей стороны, — то Украина осуществляет легитимную оборону, — сказал он.

Накануне Сежурне на совместной конференции с главой МИД Китая Ван И заявил об ожиданиях Парижа, что Пекин пошлет четкие сигналы Москве относительно украинского конфликта. По его словам, КНР может сыграть «ключевую роль» в обеспечении соблюдения международного права.

Ранее издание Echos сообщало, что если Франция отправит войска на Украину, ситуация на поле боя не изменится. Париж не сможет перевесить чашу весов даже со своими батальонами, подкрепленными военно-воздушными силами. По мнению автора, они могут увеличить российские потери, но это не повлияет на ситуацию на передовой.

Тем временем, французские боеприпасы активно применяются ВСУ в том числе против обстрела мирных российских городов. На прошлой неделе жительница Крыма потребовала от Франции забрать ракету SCALP-EG (Storm Shadow) из ее огорода. Натовский боеприпас упал на участок 40-летней женщины во время одной из атак ВСУ.