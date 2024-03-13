Европейские лидеры встретятся в Берлине на фоне слухов о разногласиях Politico: Макрон, Шольц и Туск проведут переговоры в Берлине по Украине

Фото: IMAGO/Global Look Press

Эммануэль Макрон, Олаф Шольц

В Берлине 15 марта состоится встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Польши Дональда Туска для обсуждения стратегии по вопросу Украины, передает Politico со ссылкой на свои источники. Издание отмечает, что это будут первые переговоры лидеров в формате «Веймарского треугольника».

Газета уточняет, что одной из главных целей встречи должна стать демонстрация сплоченности стран в урегулировании украинского кризиса в качестве ответа на сообщения СМИ о нарастающих разногласиях в Европе. По данным издания, подписание каких-либо соглашений или заявления о намерении их заключить по итогам встречи не запланированы.

Ранее сообщалось, что конфликт между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за военной помощи Украине стал перерастать в открытую вражду. Французский лидер настаивает на более радикальных действиях, в том числе вводе войск НАТО на Украину, в то время как канцлер ФРГ придерживается более осторожной позиции, отказываясь при этом одобрить поставки дальнобойных ракет Taurus Украине. Как отмечает Politico, по завершении саммита в Париже 26 февраля Макрон, похоже, начал преследовать Шольца за «историческую нерешительность» Германии.