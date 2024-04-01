Во Франции заявили, что ожидают от КНР «четких сигналов России» по Украине МИД Франции: Париж ждет, что Китай пошлет России четкие сигналы по Украине

Париж ждет, что Пекин пошлет четкие сигналы Москве относительно украинского конфликта, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на совместной конференции с главой МИД Китая Ван И. По его словам, которые приводит Agence France-Presse, КНР может сыграть «ключевую роль» в обеспечении соблюдения международного права.

Мы ожидаем, что Китай направит России очень четкие сигналы, — заявил Сежурне.

Глава французского внешнеполитического ведомства считает, что жители Европы не будут в безопасности, если не будет достигнут мир «в соответствии с международным правом». Он добавил, что Париж убежден в невозможности прочного мира, «если не договориться с украинцами».

Ранее Сежурне заявил, что Европа должна говорить с Россией на языке «баланса сил». По его словам, именно Россия пытается навязать европейским странам свои нормы ведения внешней политики.

Ранее издание Echos сообщало, что если Франция отправит войска на Украину, ситуация на поле боя не изменится. Париж не сможет перевесить чашу весов даже со своими батальонами, подкрепленными военно-воздушными силами. По мнению автора, они могут увеличить российские потери, но это не повлияет на ситуацию на передовой.