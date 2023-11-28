«Решения диктуются извне»: кто сорвал «мир» между РФ и Украиной в Стамбуле Мединский: заключение мира с Украиной возможно при выполнении задач и целей СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Мединский

Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал слова украинского политика, лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о переговорах между Москвой и Киевом. О чем он рассказал?

Мог ли Киев остановить конфликт

По словам Мединского, который возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной весной 2022 года, Киев мог бы спасти сотни тысяч жизней своих граждан в случае подписания мирного соглашения с Москвой, но президент Украины Владимир Зеленский выбрал боевые действия.

«Я глубоко убежден, что, подпиши Киев мирный договор тогда на взаимоприемлемых условиях, он тем самым спас бы жизни сотен тысяч своих солдат. Но Зеленский выбрал войну», — заявил Мединский.

Когда предварительный текст мирного договора был готов, в Киев, помимо занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, о визите которого говорил Арахамия, прибыли руководитель Госдепартамента США Энтони Блинкен и глава Пентагона Остин Ллойд.

«Также Арахамия сам признался, что была сформирована какая-то группа советников, которые, собственно, и отсоветовали Зеленскому подписывать мирный договор», — уточнил Мединский.

Он подчеркнул, что власти Украины не способны сами принимать решения.

«Украинские власти сейчас сами признаются, что они несамостоятельны — решения им диктуются извне», — отметил помощник президента России.

Что требовала Россия от Украины

Мединский заявил, что Москва на переговорах с Киевом весной 2022 года, помимо требования нейтралитета Украины, добивалась суверенитета над Крымом и независимости республик Донбасса. По его словам, Россия исходила из необходимости защиты русскоязычного населения Донбасса.

«Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Запад и Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», — подчеркнул он.

В июне 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что РФ и Украина договорились об аренде Крыма. В какой конфигурации — не уточняется.

«Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке. Нормальный договор. Если бы это сейчас — а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИДы парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее. Хороший был процесс, но они от него отказались», — говорил Лукашенко.

Фото: kremlin Президент России Владимир Путин

При каких условиях возможен мир с Украиной

Заключение мира с Украиной возможно при полном выполнении целей и задач специальной военной операции, отметил Мединский.

Он напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом.

«Мое личное глубокое убеждение, что мы с Украиной имеем общее историческое прошлое, мы один народ, и у нас неизбежное общее историческое будущее», — заявил помощник президента России.

Мединский добавил, что Зеленский не желает искать мира с Россией.

«Это ведь президент Зеленский принял какой-то закон или указ о невозможности ведения переговоров с Россией. Это он не хочет мира», — указал представитель Кремля.

О чем заявлял Арахамия

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в недавнем интервью журналистке Наталье Мосейчук заявил, что конфликт между Россией и Украиной мог закончиться еще весной 2022 года после переговоров в Стамбуле.

«Они готовы были закончить войну, если мы будем как Финляндия, если не будем вступать в НАТО. Это был ключевой пункт, все остальное — косметические приправки», — рассказал политик.

По его словам, Украина отказалась от этой идеи после визита в Киев экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, который заявил, что ничего подписывать с Россией не нужно, а вместо этого «надо воевать».

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