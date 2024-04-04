Российская армия улучшила позиции на одном из направлений в зоне СВО Минобороны: ВС России улучшили позиции на Купянском направлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Подразделения Вооруженных сил России улучшили позиции на Купянском направлении в зоне специальной военной операции на Украине, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, российские войска нанесли удары по позициям украинской армии в районе населенных пунктов Райгородка, Розовка, Жовтневое и Терны.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Розовка, Райгородка, Жовтневое Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, Вооруженные силы Украины потеряли на этом участке фронта до 125 военных и четыре автомобиля. Кроме этого, российская армия заняла более выгодные позиции на Донецком направлении. Там под удар ВС РФ попали 28-я механизированная и 92-я штурмовая бригады ВСУ, а также 241-е подразделение теробороны. Потери противника составили до 340 солдат, восемь машин и танк.

Ранее бойцы группировки «Восток» одним залпом уничтожили ангар ВСУ на Южно-Донецком направлении. Для удара российские военные использовали реактивную систему залпового огня «Град». По информации Минобороны РФ, в ангаре хранилось несколько американских гаубиц М777.