Сестра Надежды Савченко учит детей шить «куклы-вуду» для победы над Россией Военкор Сладков: сестра Савченко шьет «куклы-вуду» в Харьковской области

Сестра попавшей несколько лет назад в плен в ЛНР военнослужащей ВСУ Надежды Савченко Вера Савченко учит детей шить «куклы-вуду» с приворотами, сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его словам, женщина имеет звание сержанта и замполита в одном из подразделений Харьковской теробороны.

Проявила себя сестра небезызвестной Надежды Савченко, чья фамилия гремела чуть ли не на весь мир еще каких-то 7-8 лет назад. Ее родная сестра Вера Савченко — сержант и замполит одном из подразделений Харьковской теробороны. Учит детишек шить куклы с приворотами, шаманскими завываниями и т.д., — написал Сладков.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что украинский кризис может выйти за свои географические рамки вследствие авантюрной деятельности даже одной из стран НАТО. По его словам, высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину говорят о готовности к эскалации.

Дипломат отметил, что Париж говорит об эскалации, в то время как Запад терпит «стратегическое поражение на земле». Грушко подчеркнул, что в текущих условиях подобные заявления недопустимы.