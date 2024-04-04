Сенатор рассказал, почему Зеленский боится давать интервью Карлсону Цеков: Зеленский не даст интервью Карлсону из страха перед вопросами об СВО

Украинский президент Владимир Зеленский не даст интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, поскольку боится его вопросов про спецоперацию и историю Украины, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, бывший ведущий Fox News прекрасно разбирается в причинах СВО, поэтому ему невозможно будет соврать.

Зеленский понимает, что Такеру Карлсону врать не получится, он будет сидеть с журналистом, который знает и понимает, что происходит на Украине, в России, хорошо знает историю украинского государства, которую мы — русские создали своими руками. И живут на Украине русские, которые стали называться украинцами, — отметил член Совфеда.

Сенатор выразил уверенность, что Карлсон хорошо знает, какую роль в конфликте на Украине сыграли США и Европа. Зеленский, по его словам, не сможет говорить журналисту ту правду, которая есть на самом деле. А вранье Карлсон сразу бы вывел на чистую воду, добавил Цеков.

Обмануть не получится [у Зеленского], а правду он не способен говорить в принципе, — заявил сенатор.

Ранее Такер Карлсон рассказал, что направлял Владимиру Зеленскому запрос об интервью. Однако украинский лидер, по его словам, проигнорировал предложение.

В феврале американский журналист приезжал в Москву и два часа беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным. Их разговор был посвящен конфликту с Украиной, а также отношениям с Западом, НАТО и США. В соцсети Twitter (X) интервью более 211,4 млн просмотров, на YouTube — превысило 19,4 млн. Тогда же Карлсон сообщил о своем намерении встретиться с Зеленским.