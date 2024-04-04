«Игра с РФ»: политолог объяснил, почему Франция заикнулась о переговорах Политолог Перенджиев: Франция играет с Россией, говоря о переговорах по Украине

Фото: IMAGO/Luc Nobout/Global Look Press

Себастьян Лекорню

Слова министра обороны Франции Себастьяна Лекорню о готовности к диалогу по Украине на основе «Стамбульской мирной инициативы» могут быть политическим заказом Запада, заявил NEWS.ru военный политолог Александр Перенджиев. Он сравнил действия французских властей с игрой в плохого и хорошего полицейского.

Я предполагаю, это мог быть заказ политической элиты Запада, возможно США, чтобы показать, что, несмотря на агрессивную риторику, мы рассматриваем вопрос о мирных переговорах. Проверить вариант, может быть, Россия пойдет на уступки в этом вопросе. Решили с нами сыграть в плохого и хорошего полицейского, чтобы в одном лице это была французская сторона, — заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

Он объяснил, что президент Франции Эммануэль Макрон сделал агрессивные заявления, тогда как глава Минобороны «обозначил другую сторону». Перенджиев считает, что с Россией ведут «политически-информационную игру», создают качели, чтобы ввести неопределенность в целеполагании в боевых действиях.

По его словам, российские силы наносят удары, которые «приводят в ужас противника». Говоря о переговорах, на Западе хотят посмотреть на реакцию России. Она была нормальной, объяснил политолог.

Решение о переговорах принимает президент. Шойгу четко дал понять, что есть украинский след терактов. В диверсионные акты Украины все полностью вовлечены. Шойгу предупредил, что мы ведем расследование — как бы там не обнаружился французский след, — заключил Перенджиев.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу. В ходе переговоров была отмечена готовность к диалогу по Украине на основе «Стамбульской мирной инициативы». Также Лекорню решительно осудил теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».