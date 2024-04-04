«Град» обрушился на американские гаубицы ВСУ: новости СВО на утро 4 апреля

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Военнослужащие группировки «Восток» единственным залпом из реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили на Южно-Донецком направлении ангар Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, там хранилось несколько американских гаубиц М777.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 3 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Какова сейчас обстановка в зоне СВО

Министерство уточнило, что боевой расчет РСЗО «Град» под командованием военнослужащего с позывным Земляк попал в ангар противника, находившийся в тыловом районе. За успешное выполнение боевой задачи личному составу расчета вручили госнаграды.

Операторы БПЛА не только подтвердили точное попадание реактивных снарядов, но и доложили об уничтожении сразу нескольких гаубиц производства США М777, находящихся в данном укрытии, отметили в военном ведомстве.

Помимо этого, фронтовые бомбардировщики Су-34 на Южно-Донецком направлении нанесли удар авиабомбами ОДАБ-500 по украинским военным, проинформировали в Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, от таких бомб нельзя укрыться в окопах или блиндажах.

Фото: МО РФ Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34

Пресс-служба министерства добавила, что удар был нанесен по опорному пункту и живой силе противника. Для атаки использовались ОДАБ-500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Обычные бомбы превращаются в высокоточные, когда получают крыло, рули и системы управления, объяснили в Минобороны. После детонации ОДАБ-500 образуется высокотемпературный взрыв с мощной ударной волной, «затекающей» в окопы, блиндажи и другие укрытия.

Кроме того, мотострелки группировки войск «Днепр» отразили атаку безэкипажного катера ВСУ у морского побережья на Кинбурнской косе в Херсонской области, проинформировали в Минобороны РФ. Российские военные использовали стрелковое вооружение, гранатомет и спаренную зенитную установку.

Где гремели взрывы на Украине

Этой ночью взрывы раздавались в Харькове. По некоторым данным, произошло не менее трех прилетов в черте города.

Информацию подтвердил мэр города Игорь Терехов, но не стал уточнять подробности. Воздушные силы ВСУ и местные паблики писали о воздушной атаке и работе ПВО. В Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, а также в контролируемых Киевом районах ДНР и Запорожской области объявляли воздушную тревогу.

Фото: t.me/vvgladkov Повреждённый автомобиль в Белгородской области

Как ВСУ атаковали РФ

Вооруженные силы Украины несколько раз обстреляли поселок Красное в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, украинская армия три раза атаковала населенный пункт с применением дронов-камикадзе. В результате обстрелов один легковой автомобиль получил повреждения. Пострадавших среди мирного населения нет.

Средства противовоздушной обороны уничтожили над Тульской областью два беспилотных летательных аппарата, проинформировало Министерство по региональной безопасности. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Какая судьба ждет Часов Яр

Часов Яр повторит судьбу Авдеевки и Артемовска, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин. По его словам, ВСУ не смогут держать оборону в городе, если российские военные пробьют и перекроют снабжение украинцев в этом районе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что сказал Песков о возможности мобилизации в РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о готовящейся в России мобилизации. По его словам, высказывания украинского лидера являются неправдой.

Ранее Зеленский заявил, что в России с 1 июня объявят новую волну мобилизации, под которую подпадут 300 тысяч человек.

Обсуждает ли НАТО отправку военных на Украину

НАТО не обсуждает присутствие боевых подразделений на Украине, речь идет, как и раньше, о координации и доставке помощи, заверил генсек Альянса Йенс Столтенберг после заседания в Брюсселе глав МИД стран организации. Так он оценил опасения Венгрии относительно того, что НАТО станет непосредственным участником конфликта с Россией.

Читайте также:

Ранены трое жителей Каховки, город без света: как ВСУ атакуют РФ 3 апреля

ВС РФ готовят прорыв фронта? Где идет продвижение, что пишут военкоры и МО

Новые назначения в МО: зачем Шойгу сменил руководство флота, вернул округа