ВСУ создают города-смертники: новости СВО на вечер 3 апреля

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины минируют объекты социальной инфраструктуры в Славянске и Краматорске, сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, противник создает города-смертники.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 3 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Как ВСУ создают города-смертники?

Водолацкий сообщил РИА Новости, что ВСУ ставят тяжелое вооружение в каждом доме, детском саду и школе. По его словам, такая ситуация, в частности, наблюдается в Славянске и Краматорске на территории Донецкой Народной Республики. Он отметил, что противник действует в рамках плана главкома ВСУ Александра Сырского.

«Дальше мы выходим на линию Краматорск — Славянск — Красноармейск, где сейчас [главком ВСУ Александр] Сырский готовит так называемую линию обороны, чтобы эти города сделать городами-смертниками. [Военные] минируют все социальные объекты, чтобы перед уходом взорвать все объекты, в первую очередь социальной инфраструктуры, в этих городах», — сказал он.

Какая обстановка складывается в зоне СВО?

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВСУ несут самые большие потери на Донецком направлении — в районе Авдеевки и Часова Яра. Он отметил, что бои также идут за Работино.

Слова Дандыкина находят подтверждение в сводке Минобороны России. Так, на Донецком направлении противник за сутки потерял до 390 человек личного состава, на Авдеевском — до 305, на Южно-Донецком — до 155. На Херсонском направлении число убитых и раненых составило до 35 человек, а на Купянском — до 30. Также на пяти участках в ходе контрабатарейной борьбы были выведены из строя десятки единиц военной техники, в том числе иностранного производства.

Фото: МО Украины

Тем временем ВКС России за сутки уничтожили ангар для производства и хранения беспилотников, склад вооружения, а также поразили живую силу и военную технику ВСУ в 131 районе. Средства ПВО сбили 164 дрона и две управляемые ракеты авиационные бомбы JDAM производства США.

Какие новые подробности стали известны об оружии России и Украины?

Россия опережает Украину в части применения дронов с искусственным интеллектом, заявил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин. По его словам, сегодня не существует беспилотников, которые бы ориентировались только на ИИ.

Тем временем военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что в немецком городе Утцедель, расположенном на границе с Польшей, обнаружен целый железнодорожный состав с боевой техникой. Он предположил, что отсюда боевые машины уже своим ходом отправятся в сторону Украины.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что на сегодняшний момент Крымский мост надежно защищен, однако в его обороне есть недостатки. По его словам, это связано с тем, что российская ПВО не видит низколетящие цели, которые движутся по воде. Соболев выразил уверенность, что ведется активная работа по укреплению безопасности Крымского моста.

Фото: МО РФ

Вскрылись новые факты об участии стран НАТО в конфликте на Украине

Париж готовит военный контингент численностью 1,5 тысячи человек для переброски на Украину в апреле, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат также указала на безразличие Швеции к судьбам собственных подданных, отметив, что власти страны продолжают подстрекать граждан к участию в конфликте попытками объяснить присутствие там своих наемников.

Тем временем издание The Wall Street Journal сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон предпринимал попытки убедить канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена занять позицию «стратегической двусмысленности» в отношении России, при которой «остались бы все военные варианты на столе». Немецкий и американский лидеры выступили против предложения французского коллеги.

В свою очередь финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев, комментируя решение западных стран продолжать финансирование Украины, отметил, что это в первую очередь чревато для США. По его словам, внешний долг американского государства растет с каждым годом, поэтому нельзя исключать, что в будущем страну ждет банкротство.

Как Россия оценивает действия ВСУ?

НАТО и Вооруженные силы Украины не могут ничего сделать на поле боя, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, поэтому все чаще противник прибегает к террористическим методам.

Фото: МО Украины

«В условиях, когда на поле боя ВСУ и НАТО сделать уже ничего не могут, противник от бессилия все чаще прибегает к террористическим методам», — заявил на ежегодной встрече секретарей совбезов стран — участниц ШОС в Астане Патрушев.

В свою очередь депутат Госдумы Алексей Говырин в разговоре с NEWS.ru заявил, что Украина должна России триллионы долларов за причиненный ущерб. По его словам, эта сумма способна обанкротить страну, а отсутствие официальных требований со стороны Москвы можно объяснить только милосердием.

О чем просят украинские военные, попадая в плен?

Некоторые взятые Россией в плен солдаты ВСУ просят российское гражданство, рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, паспорт РФ уже получил уроженец Донбасса Валерий Шевченко, который добровольно перешел на сторону ВС России.

«Этот боец, который получил гражданство РФ, он сдался еще в прошлом году, он попросил гражданство России и обратился к Владимиру Владимировичу [Путину] с просьбой не отдавать его на ту сторону. У нас несколько таких бойцов, которые просили тогда гражданство, я так думаю, что с ними тоже вопрос будет решен», — сказал Алаудинов.

Как подчеркнул Алаудинов, Россия борется не с украинским народом. Речь идет о тех, кто готов сложить оружие и сдаться в плен для спасения своей жизни, добавил он.

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