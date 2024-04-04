Новые назначения в МО: зачем Шойгу сменил руководство флотом, вернул округа

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

На селекторном совещании 2 апреля министр обороны России Сергей Шойгу официально представил нового главкома ВМФ РФ и командующих Черноморским и Северным флотами. Помимо этого, в 2024 году вновь вернули деление на военные округа. С чем связаны перестановки в войсках, чего ждут от новых командующих, как это поможет в борьбе с НАТО и изменит ход СВО — в материале NEWS.ru.

Кто возглавил ВМФ, СФ и ЧФ

Министр обороны России Сергей Шойгу 2 апреля провел селекторное совещание с руководящим составом ВС РФ. На встрече обсуждались дальнейший ход специальной военной операции на Украине, планы по развитию армии РФ и кадровые перестановки в войсках. Глава Минобороны сообщил о назначениях новых командующих флотами. Пост главкома ВМФ России занял адмирал Александр Моисеев, главами СФ и ЧФ стали вице-адмиралы Константин Кабанцов и Сергей Пинчук соответственно.

Шойгу поздравил офицеров с новыми должностями. «Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. Надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставили верховный главнокомандующий, Министерство обороны и, конечно, страна», — заявил Шойгу.

Сообщения о кадровых перестановках в командовании флота появились еще в марте. Тогда издание «Фонтанка» написало о предполагаемой отставке главы ВМФ Николая Евменова. По информации журналистов, на этот пост планировалось назначить Героя России Александра Моисеева. 21 марта на церемонии вручения корабельных чаш экипажам подлодок в Кронштадте его представили как врио главкома.

Моисеева называют одним из самых опытных командиров отечественного флота. Он прошел службу на атомных подводных ракетоносцах проекта 667БДРМ «Дельфин» и занимал пост командира подлодки К-117, награжден медалью «Золотая звезда», двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги». В 2012-м указом президента России Владимира Путина Моисеев был назначен командующим подводными силами Северного флота, в 2017-м — замначальника Генштаба ВС РФ. Летом 2018 года он начал командовать Черноморским флотом, а годом позже — Северным флотом России.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев

Константин Кабанцов возглавил СФ. Выпускник Высшего военно-морского училища им. Фрунзе, он провел большую часть службы на подлодках Северного флота, в 2003–2006 годах командовал гвардейской АПЛ «Гепард». С 2006 по 2016 год занимал пост замкома, а затем командира 24-й дивизии подводных лодок Северного флота, в 2018–2020-м — командира Беломорской военно-морской базы, в 2020–2021-м — Приморской флотилии Тихоокеанского флота. В 2021-м президент назначил Кабанцова начштаба Северного флота и непосредственным заместителем Моисеева.

Вице-адмирал Сергей Пинчук, назначенный командующим ЧФ, уроженец Севастополя. Он начинал служить с должности командира зенитно-ракетной батареи миноносца «Настойчивый». В 2007-м его назначили начальником штаба Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота. В 2011-м указом президента РФ он был переведен на пост командира Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. В 2016-м возглавил Каспийскую флотилию, а пятью годами позже стал начальником штаба — первым замкомом ЧФ.

Как эксперты объясняют смену командования ВМФ

В Госдуме смену командования флота считают логичным шагом. В беседе с NEWS.ru зампред комитета по обороне Алексей Журавлев напомнил об инцидентах с военными кораблями, затонувшими или получившими повреждения за последние два года.

Так, в апреле 2022-го на борту крейсера «Москва», согласно заявлению МО, сдетонировал боезапас. Из-за пожара судно потеряло устойчивость и затонуло. В марте 2023-го в Севастополе открыли мемориальную доску морякам больших десантных кораблей (БДК) «Саратов» и «Новочеркасск», погибшим при выполнении боевых задач. В декабре прошлого года БДК «Минск» получил серьезные повреждения во время атаки ВСУ.

«Перестановки нужны были давно. На результат посмотрим через пару месяцев: уже будет ясно, сумели ли новые адмиралы не только уберечь флот от нападок врага, но и перейти на Черноморском плацдарме в наступление», — считает парламентарий.

Фото: Василий Батанов/РИА Новости Корабли Черноморского флота ВМФ России

По мнению члена оборонного комитета Госдумы Виктора Соболева, несовершенство в системе управления ВМФ привело к ошибкам на флоте. «Ясно, что предыдущий главком не справлялся. С другой стороны, у него не было такой возможности, потому что до недавнего времени командующие военными округами управляли в том числе флотом. Сейчас управление восстановилось: главком полностью отвечает за флот, его боеспособность и готовность», — считает он.

Какие задачи стоят перед новым руководством ВМФ

В ходе совещания 3 апреля Сергей Шойгу обратил внимание на необходимость повышать боевой потенциал ВМФ. По его словам, до конца года Черноморскому флоту будут переданы три корабля — носителя высокоточных ракет. Строительство пятого патрульного корабля проекта 22-160 «Виктор Великий» также скоро завершится, добавил глава МО.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян назвал три направления, которые, по его мнению, стоит улучшить. Он предложил организовать противодиверсионную работу, чтобы купировать угрозы для российских кораблей, исключить атаки на суда с использованием надводных и подводных дронов и нацелить большие ракетные корабли на места скопления живой силы противника, его аэродромы и порты.

По мнению Ераносяна, угроза для отечественного флота исходит не только от Украины, но и со стороны новых членов НАТО.

«Швеция имеет на вооружении истребители „Грипен“, интегрированные с ракетами дальнего радиуса действия, поэтому есть угроза Балтийскому флоту. Неслучайно у руля ВМФ теперь адмирал Моисеев, который является уроженцем Калининградской области и который в годы командования Северным флотом сталкивался с угрозами со стороны Норвегии. Он осуществлял пуск баллистической ракеты из подводного положения с Баренцева моря до Камчатки и ставил флаг России на Северном полюсе», — напомнил эксперт.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Стрельбы из реактивных бомбометов РБУ-6000 «Смерч-2» с палуб кораблей

Что известно о новых военных округах России

Перестановки на флоте — не единственная масштабная перемена за последнее время. В феврале 2024-го президент России Владимир Путин поддержал предложение руководства МО и подписал указ об изменении военно-административного деления РФ. Московский и Ленинградский военные округа уже были воссозданы в этом году.

1 апреля, ссылаясь на источники, «Фонтанка» сообщала, что возглавить ЛенВО может начальник Главного штаба Сухопутных войск Герой России, генерал-полковник Александр Лапин. Тем не менее опрошенные изданием эксперты отмечали, что он — лишь один из кандидатов.

Экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что, по его данным, кандидатуры на высшие посты в МВО и ЛенВО уже рассмотрены, однако процесс их утверждения не так прост.

«Сначала пишется представление человека, идет собеседование, естественно, с верховным главнокомандующим. Документы подписываются, проходит определенный круг, и только после этого состоится указ президента о назначении. Для одного человека, естественно, это не делается. Указ президента готовится, когда набирается определенное количество кандидатур. Это не интрига, а обычный порядок действий назначения на госдолжности высших офицеров», — объяснил он.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу

Какие задачи у новых военных округов РФ

Российские войска ранее уже разделялись на Ленинградский и Московский военные округа, однако в 2010 году это деление было упразднено. Теперь же ЛенВО предстоит заняться отражением возможных угроз, исходящих от Прибалтики, Скандинавских стран и Финляндии, а МВО, предположительно, будет заниматься европейским и украинским направлениями. Ераносян считает, что в первую очередь перед новыми единицами стоит задача купировать растущую угрозу со стороны расширяющегося НАТО.

«Финляндия и Швеция обладают достаточно серьезным военным потенциалом, в том числе речь идет о корвете „Висбю“, а также большим количеством противокорабельных ракет „Гарпун“ с дальностью действия до 280 км. Кроме того, Финляндия готова предоставлять свои аэродромы для истребителей США и других стран Альянса. Нет никаких гарантий, что на их борту не будет ядерных бомб», — предположил он.

Журавлев также не исключил возможность угрозы со стороны новых членов Североатлантического альянса. Он напомнил, что до членства в НАТО Финляндия и Швеция были нейтральными и необходимости постоянно держать на северо-западном фланге России крупную воинскую группировку не возникало. Теперь же, подчеркивает политик, РФ необходимо быть настороже.

«Новая старая нарезка округов этому способствует. Вместо громоздкого и неповоротливого Центрального создали Московский и Ленинградский. Они мобильнее, управлять проще, решения в них теперь принимаются быстрее — это именно то, что нужно в режиме постоянного западного давления», — подытожил он.

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