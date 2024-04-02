Шойгу назначил новое командование ВМФ. Кто они, защитят ли корабли от ВСУ

Фото: Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Министр обороны Сергей Шойгу

Новым главкомом ВМФ стал адмирал Александр Моисеев, командующим Северным флотом (СФ) — вице-адмирал Константин Кабанцов, командующим Черноморским флотом (ЧФ) — вице-адмирал Сергей Пинчук. Кто они, что известно о военачальниках, удастся ли защитить российские корабли от атак ВСУ?

Какие назначения сделал Шойгу во флоте

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания ведомства назначил адмирала Александра Моисеева главнокомандующим Военно-морским флотом России, вице-адмирала Константина Кабанцова — командующим Северным флотом, а вице-адмирала Сергея Пинчука — командующим Черноморским флотом.

«Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил Верховный главнокомандующий, Министерство обороны и, конечно, страна», — обратился к ним Шойгу.

Моисеев с 10 марта 2024 года был врио главкома ВМФ. Его предшественником на этом посту был Николай Евменов. До этого Моисеев командовал Северным флотом, Кабанцов был начальником штаба этого флота, Пинчук командовал Каспийской флотилией.

Что известно о новом главкоме ВМФ Моисееве

Александр Моисеев родился 16 апреля 1962 года в селе Борском Гвардейского района Калининградской области. После окончания средней школы поступил в Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А. С. Попова в городе Петродворце. С 1987 года служил на атомной подводной лодке К-117 Северного флота. В 1994 году занял должность старшего помощника командира атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-18 «Карелия». В том же году награжден орденом Мужества за поход к Северному полюсу. Во время похода экипаж «Карелии» водрузил на Северном полюсе Андреевский и российский флаги.

Фото: Павел Львов/РИА Новости Адмирал Александр Моисеев

14 февраля 2011 года Моисеев указом президента Российской Федерации № 181 удостоен звания Героя Российской Федерации.

«Золотая звезда Героя России вручается командиру соединения подводных лодок стратегического назначения Северного флота Александру Алексеевичу Моисееву. В ходе боевого патрулирования под его руководством были успешно проведены испытания новейшего оружия и осуществлен целый ряд ракетных пусков. Как Верховный главнокомандующий, я наблюдал за этими учениями. И действительно, все было сделано очень качественно», — заявил тогдашний президент Дмитрий Медведев.

23 июня 2018 года Моисеев стал командующим Черноморским флотом ВМФ России. Указом президента РФ от 3 мая 2019 года № 203 назначен командующим Северным флотом. 31 мая 2019 года ему был вручен личный штандарт командующего Северным флотом. 10 декабря 2020 года Моисеев получил звание адмирала.

Что известно о командующем Севфлотом Кабанцове

Константин Кабанцов родился 12 октября 1968 года в Семипалатинске. В 1990 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола. С 1990 по 2003 год служил на атомных подводных лодках (АПЛ) СФ в должностях командира боевой части, помощника командира, старшего помощника командира атомной подводной лодки. С 2003 по 2006 год являлся командиром АПЛ К-335 «Гепард», которую в 2004 году удостоили звания лучшего корабля СФ. В 1995 году окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ РФ.

Фото: МО РФ Вице-адмирал Константин Кабанцов

С 2006 по 2008 год Кабанцов был заместителем командира 24-й «звериной» дивизии подлодок СФ. В 2007 году заочно окончил Военно-морскую академию им. Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. С 2008 по 2010 год был начальником штаба — замкомандира 24-й дивизии подводных лодок СФ. С 2010 по 2016 год — командир 24-й дивизии подводных лодок СФ. 13 декабря 2012 года указом президента присвоено воинское звание контр-адмирала. С 2016 по 2018 год был слушателем факультета нацбезопасности и обороны государства академии Генштаба ВС РФ.

С августа 2018 года по 2020 год — командир Беломорской военно-морской базы СФ. С 2020 по 2021 год — командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ). С 5 октября 2021 года по март 2024 года был начальником штаба — первым замкомандующего СФ. Указом президента России от 17 февраля 2023 года присвоено воинское звание вице-адмирала.

Кабанцов — обладатель ордена «За военные заслуги» и медали «За воинскую доблесть».

Что известно о командующем Черноморским флотом Пинчуке

Новый командующий Черноморским флотом (ЧФ) Пинчук родился в 1971 году в Севастополе. После окончания ленинградского Нахимовского военно-морского училища в 1988 году поступил в Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова в Севастополе. В 1993 году начал офицерскую службу в должности командира зенитно-ракетной батареи БЧ-2 эскадренного миноносца «Настойчивый», на котором прошел должности командира зенитно-ракетного дивизиона, ракетно-артиллерийской боевой части, старшего помощника и командира корабля. В 1999 году окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ.

Фото: Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Вице-адмирал Сергей Пинчук

После окончания Военно-морской академии имени Кузнецова в 2004 году проходил службу на должностях командира эскадренного миноносца «Настойчивый», начальника штаба соединения надводных кораблей Балтийского флота, дислоцированного в Балтийске (Калининградская область). С 2007 года был командиром 105-й бригады кораблей охраны водного района Балтийского флота и начальником кронштадтского гарнизона. С декабря 2010 года — начальник штаба — первый замкомандира Ленинградской военно-морской базы Балтфлота. В 2011 году назначен командиром Новороссийской военно-морской базы ЧФ. В 2014 году получил звание контр-адмирала. С сентября 2014 года был слушателем академии Генштаба ВС РФ.

С 20 сентября 2016 года по май 2021 года был командующим Каспийской флотилией (КФл). В 2021 году получил звание вице-адмирала. В том же году ушел с КФл и стал замкомандующего ЧФ, вскоре был назначен начальником штаба — первым замкомандующего ЧФ.

28 февраля 2022 года ЕС ввел против Пинчука персональные санкции на фоне начала СВО. 14 марта того же года Пинчук внесен в санкционный список Канады «близких соратников режима» в связи с началом СВО. По аналогичным основаниям находится под санкциями Велико­британии, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

Обладатель медалей «За воинскую доблесть» 1-й и 2-й степеней.

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