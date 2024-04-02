«Ядовитые пауки» усилят российский флот Военкор Пегов: три новых малых ракетных корабля «Каракурт» усилят ВМФ России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Каракурт»

Военно-морской флот России усилят «ядовитые пауки», написал в Telegram-канале военный корреспондент Семен Пегов. Он подчеркнул, что в 2024 году на вооружение ЧФ будут переданы три новых малых ракетных корабля проекта «Каракурт», о чем ранее заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководством ВС РФ.

«Ядовитые пауки» усилят Военно-морской флот. Три новых малых ракетных корабля проекта 22800 «Каракурт» будут переданы Черноморскому флоту в этом году. Два отправятся на Тихий океан и один достанется Балтийскому флоту, — сказал Пегов.

Как отметил военкор, первый корабль этого типа «Циркон» поднял Андреевский флаг летом 2023 года и продолжает успешным образом выполнять боевые задачи. По словам Пегова, большие крупнотоннажные суда оказались уязвимы в условиях ограниченной акватории Черного моря. Что касается «Каракурта», то он способен быстрее выйти из гавани, запустить ракеты и удалиться от противника, подчеркнул журналист.

Ранее военный эксперт Сергей Иващенко заявил, что большие десантные корабли ВМФ РФ в Черном море необходимо довооружить крупнокалиберными и скорострельными пулеметами. Он подчеркнул, что БДК «Цезарь Куников» является большой и достаточно беззащитной целью для противника. По его словам, корабль приспособлен вести боевые действия не в режиме одиночного плавания, а в составе ордера, поэтому рядом с ним должна быть патрульная авиация.