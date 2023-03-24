В Крыму подтвердили потерю корабля «Саратов» в 2022 году Контр-адмирал Меньков подтвердил потерю большого десантного корабля «Саратов» в 2022 году

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Большой десантный корабль «Саратов» во время высадки десанта морской пехоты с техникой

В 2022 году во время боевых действий был уничтожен большой десантный корабль «Саратов», подтвердил командир Крымской военно-морской базы Черноморского флота России Феликс Меньков в ходе мероприятия по открытию памятной доски погибшим в СВО морякам в Севастополе, сообщает издание ForPost. Он указал, что открытая мемориальная табличка послужит напоминанием следующим поколениям военнослужащих о подвиге, который совершили севастопольские десантники.

Год назад мы в ходе ведения боевых действий потеряли корабль десантного соединения, БДК «Саратов». Потеряли личный состав десантного корабля «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь Куников», — приводит издание слова контр-адмирала.

Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что в настоящий момент есть две концепции перспективного авианосца для Военно-морского флота РФ. Они выработаны и в ОСК, и на флоте, общего у них только то, что корабль должен быть атомным, указал он.

В 2021 году сообщалось, что российский авианосец «Адмирал Кузнецов» находится в плачевном состоянии, хотя капитальный ремонт и модернизация корабля начались еще в 2017 году. Задержку в ремонте связывали с проблемами с поставками оборудования, пожаром и коррупцией.