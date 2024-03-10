«Фонтанка»: ВМФ РФ возглавит подводник с Северного флота «Фонтанка»: командующий Северным флотом стал врио главкома ВМФ

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Адмирал Александр Моисеев

«Фонтанка» со ссылкой на источники сообщает, что Герой России адмирал Александр Моисеев стал временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом России. По сведениям журналистов, в ближайшее время Моисеев, командующий Северным флотом, может стать главкомом ВМФ. Официального подтверждения этой информации не было.

Как отмечает СМИ, назначение адмирала доведено до личного состава главкомата, хотя адмирал Николай Евменов еще значится на сайте Минобороны как главнокомандующий. По данным журналистов, в Адмиралтействе мнение однозначное: перестановке быть.

В пресс-службе ВМФ не стали комментировать вопрос об отставке Евменова. Он и Моисеев — ровесники, оба подводники. Евменов командовал подводными силами Тихоокеанского флота, учился в Ленинграде и затем в Петербурге. Моисеев из Калининграда, в 2011 году получил звание Героя России за успешные ракетные пуски с подлодки.

Ранее Международный уголовный суд в Гааге решил арестовать командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова и командующего дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. Ордера на арест были выданы 5 марта «в контексте ситуации на Украине».