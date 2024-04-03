Военэксперт назвал единственный способ разрешить конфликт НАТО и России Военэксперт Климов: в конфликте РФ и НАТО все решит ядерное оружие

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Как только Финляндия вступила в НАТО, началось обострение ситуации на северной границе России, рассказал в разговоре с NEWS.ru капитан III ранга запаса, военный эксперт Максим Климов. По его словам, ситуация будет ухудшаться, потому что Финляндия сейчас — это плацдарм для переброски частей Альянса, с которого может быть нанесен удар по одному из главных промышленных центров России — Санкт-Петербургу.

Учитывая соотношение сил России и НАТО, единственный способ решения возможного конфликта — применение ядерного оружия. В США никогда не скрывали, что один из ключевых сценариев развития ситуации для них — нанесение ядерного обезоруживающего удара по России, — отметил он.

По словам Климова, наземная группировка российских войск достаточно уязвима к такому удару. В этой связи большую роль играет устойчивость морской стратегической группировки, добавил эксперт.

Даже наличие одной гарантированно не отслеживаемой врагами подводной лодки фактически обнуляет эту угрозу. Это крайне важный фактор стабилизации, — подчеркнул эксперт.

Он считает, что России в этих условиях необходимо провести планирование ядерных операций, в том числе в отношении Финляндии. Подобные жесткие действия будут способствовать стабилизации ситуации, считает Климов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты ради собственной безопасности не будут вступать в прямую конфронтацию с Россией. Он добавил, что на Украине не будет «ни одного американского солдата», при этом РФ, по его мнению, не сможет установить полный контроль над соседним государством.