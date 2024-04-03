В Госдуме рассказали, как Европа готовится к войне с Россией Депутат Соболев: жителей Европы настраивают против России и готовят к войне

Фото: IMAGO/Florian Gaertner/Global Looki Press

Европа готовится к войне с Россией, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев. Он считает, что сейчас власти европейских стран проводят «фашизацию» населения, обрабатывая его информационно и настраивая против РФ

Ранее верховный суд в Италии разрешил фашистское приветствие, потом президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отправке войск на Украину, а его поддержала Польша. Теперь атмосферу нагнетают в Финляндии. Для фашистов главное — найти врага, а он у них извечен: это Россия. Наполеон собрал в XIX веке всю Европу и пошел на нас, и Гитлер собрал в XX веке всю Европу. Сейчас они уже объединены, — сказал депутат.

При этом Россия, по мнению парламентария, адекватно реагирует на возникающие для нее угрозы. Соболев подчеркнул, что сейчас Москва увеличивает численность армии и делает все возможное, чтобы восстановить в полном объеме оборонно-промышленный комплекс.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты ради собственной безопасности не будут вступать в прямую конфронтацию с Россией. Он добавил, что на Украине не будет «ни одного американского солдата», при этом РФ, по его мнению, не сможет установить полный контроль над соседним государством.

Не обсуждает присутствие боевых подразделений на Украине и НАТО. Речь идет, как и раньше, о координации и доставке помощи, заверил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур исключил возможность того, что европейские военные станут участниками боевых действий «в окопах» на Украине.