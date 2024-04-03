Столтенберг рассказал, обсуждает ли НАТО отправку военных на Украину Столтенберг: НАТО не обсуждает присутствие боевых подразделений на Украине

Фото: Petty Officer 2nd Class Aaron La/Keystone Press Agency/Global Look Pres

НАТО не обсуждает присутствие боевых подразделений на Украине, речь идет, как и раньше, о координации и доставке помощи, заверил генсек Альянса Йенс Столтенберг после заседания в Брюсселе глав МИД стран организации. Так он оценил опасения Венгрии, что НАТО станет непосредственным участником конфликта с Россией, передает РИА Новости.

Мы не обсуждаем присутствие боевых подразделений на Украине, мы обсуждаем вопрос координации и доставки помощи на Украину, как в настоящее время это делают союзники по Альянсу, — сказал политик.

На территории Украины уже присутствует военный персонал стран — участниц НАТО, в него входят и люди, «время от времени посещающие» контролируемые Киевом территории, заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур. Он исключил возможность того, что европейские военные станут участниками боевых действий «в окопах» на Украине.

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину не была хорошо подготовлена, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. По ее словам, в НАТО к этому не готовы.

До этого Макрон заявлял, что Париж сделает все, чтобы РФ не победила в конфликте на Украине. В Кремле констатировали, что при таком развитии событий столкновение между Россией и НАТО будет неизбежным.