В Латвии оценили готовность НАТО к отправке военных на Украину Премьер Силиня: идея Макрона отправить войска на Украину плохо подготовлена

Фото: МО США

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину не была хорошо подготовлена, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. По ее словам, которые приводит РИА Новости, в НАТО к этому не готовы.

О войсках: не думаю, что эта инициатива была очень хорошо подготовлена, потому что дискуссия об этом еще не назрела. Говоря об отправке войск: я думаю, мы в НАТО не готовы это сделать, — сказала Силиня.

Ранее Макрон заявил, что Запад будет поддерживать Украину настолько интенсивно, насколько потребуется. По словам президента Франции, это произойдет «перед лицом любых возможных атак» со стороны России. Он отметил, что создал «стратегическую двусмысленность», которую поддерживают все больше государств.

До этого он заявлял, что Париж сделает все, чтобы РФ не победила в конфликте на Украине. Как отметил президент Франции, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск в зону СВО, но консенсуса по этому вопросу достичь пока не удалось. В Кремле констатировали, что при таком развитии событий столкновение между Россией и НАТО будет неизбежным.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что Макрон давно отправляет кадровых военных на Украину. По его словам, готовность Парижа в случае необходимости официально разместить подразделения вооруженных сил Пятой республики на Украине вызывает только смех.