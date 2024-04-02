Назначен новый главком ВМФ России Шойгу: Александр Моисеев назначен новым главкомом ВМФ России

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Александр Моисеев

Новым главкомом ВМФ России назначен Александр Моисеев, который последний месяц был временно исполняющим обязанности на этой должности, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством ВС РФ. Ранее адмирал являлся командующим Северным флотом.

Место Моисеева займет вице-адмирал Константин Кабанцов. Черноморский флот, в свою очередь, возглавит Сергей Пинчук, добавил Шойгу.

10 марта в СМИ появилась информация о том, что адмирал Александр Моисеев стал временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отказался комментировать эту информацию.

Как позже выяснили РИА Новости, адмирал Николай Евменов, снятый с должности главнокомандующего ВМФ, является наиболее вероятным кандидатом на пост начальника Военно-морской академии им. Кузнецова в Санкт-Петербурге. По словам собеседника агентства, опыт офицера пригодится при подготовке новых кадров для ВМФ.

Капитан I ранга запаса Сергей Ищенко предположил, что назначение Моисеева вместо адмирала Евменова могло быть связано с проблемами, которые сейчас испытывает российский Черноморский флот. По его словам, также на это решение могли повлиять проблемы с судостроительной промышленностью.