Российские территории за минувшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Четыре беспилотника попытались атаковать Курскую область. Два села Запорожской области остались без электричества после обстрела. Три человека пострадали в результате украинских ударов по жилым кварталам Каховки. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.
Четыре БПЛА попытались атаковать Курскую область
Опасность атаки БПЛА объявили в Курской области накануне около девяти часов вечера. В течение последующего часа средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника над областным центром и еще один — над Октябрьским районом.
Воздушная тревога продлилась в регионе до 23:37 мск. Российское военное ведомство подтвердило информацию о налете дронов.
«Около 20:30 мск <...> дежурными средствами ПВО <...> четыре БПЛА уничтожены над территорией Курской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Два села остались без света после обстрела Запорожской области
Днем 2 апреля украинские войска обстреляли Токмакский район Запорожской области. В результате высоковольтная линия на Токмакском РЭС получила повреждения, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«Обесточены два населенных пункта — село Садовое и село Червоногорка. Без электричества остались 406 абонентов. <...> Нахожусь на связи с оперативными службами, ситуацию держу на личном контроле», — написал он в своем Telegram-канале.
ВСУ обстреляли жилые кварталы Каховки
Украинская армия обстреляла из артиллерии населенные пункты Каховского муниципального округа Херсонской области. Под удары попали город Каховка и поселок Новая Маячка, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«Сегодня из-за террористического обстрела укробоевиками жилых кварталов города Каховка госпитализированы трое раненых местных жителей», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что один из ударов пришелся по линии электропередачи, из-за чего город остался без света. В Новой Маячке ракета попала по стационару поселковой больницы, из-за чего здание оказалось разрушено.
«Военного смысла в террористических обстрелах для врага нет никакого. <...> Киевский режим лишь увеличивает ненависть к себе со стороны мирных граждан Херсонщины», — подытожил Сальдо.
Четыре жилых дома пострадали в результате обстрелов ДНР
В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки было зафиксировано девять случаев ведения огня со стороны ВСУ.
Украинские войска совершили пять обстрелов на Донецком направлении и четыре — на Горловском. ВСУ выпустили 27 боеприпасов по региону.
Информации о жертвах и пострадавших не поступало. В результате прилетов четыре частных жилых дома на Депутатской улице в областном центре получили повреждения. Беспилотник сбросил взрывное устройство на Венскую улицу в Горловке, уничтожен один автомобиль.
Мужчина пострадал при ударе БПЛА по белгородскому селу
Накануне днем Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. Один легковой автомобиль получил повреждения. Перед этим, утром 2 апреля, БПЛА сбросил на село два взрывных устройства. В двух частных жилых домах выбило окна.
Спустя примерно два с половиной часа атаке двух БПЛА подверглось село Цаповка Борисовского района. Один мужчина получил ранения, в момент налета он находился за рулем машины. Он был госпитализирован.
Утром 3 апреля украинские войска обстреляли село Вязовое Краснояружского района. Обошлось без жертв и пострадавших. Два частных жилых дома, а также линии электро- и газоснабжения получили повреждения.
Жителей Воронежской области предупредили об угрозе атаки БПЛА
Режим опасности атаки беспилотников вводили в Воронежской области накануне около 21:50 мск. Предупреждение действовало почти два часа. Информации о работе средств ПВО по воздушным целям не поступало.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. <...> Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, на парковку, в подземный переход», — написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
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