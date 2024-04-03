Ранены трое жителей Каховки, город без света: как ВСУ атакуют РФ 3 апреля

Фото: Volodymyr Strumkovskiy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

РСЗО «Ольха»

Российские территории за минувшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Четыре беспилотника попытались атаковать Курскую область. Два села Запорожской области остались без электричества после обстрела. Три человека пострадали в результате украинских ударов по жилым кварталам Каховки. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Четыре БПЛА попытались атаковать Курскую область

Опасность атаки БПЛА объявили в Курской области накануне около девяти часов вечера. В течение последующего часа средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника над областным центром и еще один — над Октябрьским районом.

Воздушная тревога продлилась в регионе до 23:37 мск. Российское военное ведомство подтвердило информацию о налете дронов.

«Около 20:30 мск <...> дежурными средствами ПВО <...> четыре БПЛА уничтожены над территорией Курской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Два села остались без света после обстрела Запорожской области

Днем 2 апреля украинские войска обстреляли Токмакский район Запорожской области. В результате высоковольтная линия на Токмакском РЭС получила повреждения, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Обесточены два населенных пункта — село Садовое и село Червоногорка. Без электричества остались 406 абонентов. <...> Нахожусь на связи с оперативными службами, ситуацию держу на личном контроле», — написал он в своем Telegram-канале.

ВСУ обстреляли жилые кварталы Каховки

Украинская армия обстреляла из артиллерии населенные пункты Каховского муниципального округа Херсонской области. Под удары попали город Каховка и поселок Новая Маячка, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Сегодня из-за террористического обстрела укробоевиками жилых кварталов города Каховка госпитализированы трое раненых местных жителей», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что один из ударов пришелся по линии электропередачи, из-за чего город остался без света. В Новой Маячке ракета попала по стационару поселковой больницы, из-за чего здание оказалось разрушено.

«Военного смысла в террористических обстрелах для врага нет никакого. <...> Киевский режим лишь увеличивает ненависть к себе со стороны мирных граждан Херсонщины», — подытожил Сальдо.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Четыре жилых дома пострадали в результате обстрелов ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки было зафиксировано девять случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили пять обстрелов на Донецком направлении и четыре — на Горловском. ВСУ выпустили 27 боеприпасов по региону.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало. В результате прилетов четыре частных жилых дома на Депутатской улице в областном центре получили повреждения. Беспилотник сбросил взрывное устройство на Венскую улицу в Горловке, уничтожен один автомобиль.

Мужчина пострадал при ударе БПЛА по белгородскому селу

Накануне днем Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. Один легковой автомобиль получил повреждения. Перед этим, утром 2 апреля, БПЛА сбросил на село два взрывных устройства. В двух частных жилых домах выбило окна.

Спустя примерно два с половиной часа атаке двух БПЛА подверглось село Цаповка Борисовского района. Один мужчина получил ранения, в момент налета он находился за рулем машины. Он был госпитализирован.

Фото: t.me/vvgladkov

Утром 3 апреля украинские войска обстреляли село Вязовое Краснояружского района. Обошлось без жертв и пострадавших. Два частных жилых дома, а также линии электро- и газоснабжения получили повреждения.

Жителей Воронежской области предупредили об угрозе атаки БПЛА

Режим опасности атаки беспилотников вводили в Воронежской области накануне около 21:50 мск. Предупреждение действовало почти два часа. Информации о работе средств ПВО по воздушным целям не поступало.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. <...> Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, на парковку, в подземный переход», — написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

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