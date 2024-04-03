Российские территории за минувшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Четыре беспилотника попытались атаковать Курскую область. Два села Запорожской области остались без электричества после обстрела. Три человека пострадали в результате украинских ударов по жилым кварталам Каховки. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Четыре БПЛА попытались атаковать Курскую область

Опасность атаки БПЛА объявили в Курской области накануне около девяти часов вечера. В течение последующего часа средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника над областным центром и еще один — над Октябрьским районом.

Воздушная тревога продлилась в регионе до 23:37 мск. Российское военное ведомство подтвердило информацию о налете дронов.

«Около 20:30 мск <...> дежурными средствами ПВО <...> четыре БПЛА уничтожены над территорией Курской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Два села остались без света после обстрела Запорожской области

Днем 2 апреля украинские войска обстреляли Токмакский район Запорожской области. В результате высоковольтная линия на Токмакском РЭС получила повреждения, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Обесточены два населенных пункта — село Садовое и село Червоногорка. Без электричества остались 406 абонентов. <...> Нахожусь на связи с оперативными службами, ситуацию держу на личном контроле», — написал он в своем Telegram-канале.

ВСУ обстреляли жилые кварталы Каховки

Украинская армия обстреляла из артиллерии населенные пункты Каховского муниципального округа Херсонской области. Под удары попали город Каховка и поселок Новая Маячка, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Сегодня из-за террористического обстрела укробоевиками жилых кварталов города Каховка госпитализированы трое раненых местных жителей», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что один из ударов пришелся по линии электропередачи, из-за чего город остался без света. В Новой Маячке ракета попала по стационару поселковой больницы, из-за чего здание оказалось разрушено.

«Военного смысла в террористических обстрелах для врага нет никакого. <...> Киевский режим лишь увеличивает ненависть к себе со стороны мирных граждан Херсонщины», — подытожил Сальдо.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Четыре жилых дома пострадали в результате обстрелов ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки было зафиксировано девять случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили пять обстрелов на Донецком направлении и четыре — на Горловском. ВСУ выпустили 27 боеприпасов по региону.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало. В результате прилетов четыре частных жилых дома на Депутатской улице в областном центре получили повреждения. Беспилотник сбросил взрывное устройство на Венскую улицу в Горловке, уничтожен один автомобиль.

Мужчина пострадал при ударе БПЛА по белгородскому селу

Накануне днем Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. Один легковой автомобиль получил повреждения. Перед этим, утром 2 апреля, БПЛА сбросил на село два взрывных устройства. В двух частных жилых домах выбило окна.

Спустя примерно два с половиной часа атаке двух БПЛА подверглось село Цаповка Борисовского района. Один мужчина получил ранения, в момент налета он находился за рулем машины. Он был госпитализирован.

Фото: t.me/vvgladkov

Утром 3 апреля украинские войска обстреляли село Вязовое Краснояружского района. Обошлось без жертв и пострадавших. Два частных жилых дома, а также линии электро- и газоснабжения получили повреждения.

Жителей Воронежской области предупредили об угрозе атаки БПЛА

Режим опасности атаки беспилотников вводили в Воронежской области накануне около 21:50 мск. Предупреждение действовало почти два часа. Информации о работе средств ПВО по воздушным целям не поступало.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. <...> Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, на парковку, в подземный переход», — написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

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