Российские Су-34 нанесли удар бомбами ОДАБ-500 по опорному пункту ВСУ

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Фронтовые бомбардировщики Су-34 на Южно-Донецком направлении нанесли удар авиабомбами ОДАБ-500 по украинским военным, проинформировали в Минобороны РФ. Как уточнили в военном ведомстве, от таких бомб нельзя укрыться в окопах или блиндажах.

Пресс-служба министерства добавила, что удар был нанесен по опорному пункту и живой силе противника. Для атаки использовались ОДАБ-500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Обычные бомбы превращаются в высокоточные, когда получают крыло, рули и системы управления, объяснили в Минобороны. После детонации ОДАБ-500 образуется высокотемпературный взрыв с мощной ударной волной, «затекающей» в окопы, блиндажи и другие укрытия.

Военный эксперт Борис Рожин в конце марта опубликовал видео нанесения удара по позициям ВСУ в населенном пункте Урожайное на Южно-Донецком направлении. По данным журналиста, на украинские позиции сбросили две авиабомбы ФАБ-500М62 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что российские войска еще не применяли в ходе спецоперации свой самый мощный неядерный снаряд — объемно-детонирующую авиационную бомбу ОДАБ-9000. По его словам, мощность этого боеприпаса составляет 44 тонны в тротиловом эквиваленте. Дандыкин отметил, что данный снаряд уже прозвали в СМИ «папой всех бомб».