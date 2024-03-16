«Папа всех бомб»: назван самый мощный снаряд России, припасенный для ВСУ Военэксперт Дандыкин: Россия припасла для ВСУ бомбу мощностью в 44 тонны тротила

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что Россия еще не использовала в ходе СВО свой самый мощный неядерный заряд — ОДАБ-9000 (объемно-детонирующая авиационная бомба). По его словам, мощность снаряда составляет 44 тонны тротилового эквивалента и прозвана в СМИ «папой всех бомб».

У России есть бомбы более мощные, чем ОДАБ-1500. Есть, скорее всего, трехтонная авиабомба, также объемно-детонирующего действия, есть экспериментальная ОДАБ-9000, «папа всех бомб» ее назвали, мощностью 44 тонны в тротиловом эквиваленте, самый мощный неядерный заряд у России, — считает Дандыкин.

По его мнению, существует проблема носителя подобного снаряда, а также вопрос разработки управляемого модуля планирования и коррекции (УМПК).

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили около 300 бойцов украинского формирования «Кракен» одним ударом. В рамках операции ВС применили объемно-детонирующую авиабомбу весом в 1,5 тонны. Об этом военнослужащие доложили министру обороны Сергею Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что российские разведывательно-ударные системы уничтожили три американских комплекса ПВО Patriot за последнюю неделю. Помимо этого, была выведена из строя боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire, более 10 артиллерийских систем иностранного производства, разгромлены склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.