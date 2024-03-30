Удар авиабомбами ФАБ-500М62 по ВСУ в Урожайном показали на видео Военэксперт Рожин показал видео удара авиабомбами ФАБ-500М62 по ВСУ в Урожайном

Фото: МО РФ

Военный эксперт Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале видео нанесения удара по позициям ВСУ в населенном пункте Урожайное на Южно-Донецком направлении. По данным журналиста, на украинские позиции сбросили две авиабомбы ФАБ-500М62 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

На кадрах, снятых из кабины самолета, видно, как летчик сбрасывает на ВСУ две фугасные авиабомбы. Затем на видео показан большой взрыв на месте удара по скоплению живой силы и техники украинских военных.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что российские войска еще не применяли в ходе спецоперации свой самый мощный неядерный снаряд — объемно-детонирующую авиационную бомбу ОДАБ-9000. По его словам, мощность этого боеприпаса составляет 44 тонны в тротиловом эквиваленте. Дандыкин отметил, что данный снаряд уже прозвали в СМИ «папой всех бомб».

Ранее Минобороны РФ показало видео с ударом по ВСУ авиабомбами ФАБ-500, сброшенными с российских самолетов Су-34. По данным ведомства, в результате боевого вылета экипажам удалось поразить командный пункт ВСУ, а также живую силу противника на Южно-Донецком направлении.