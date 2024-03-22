Российские Су-34 бомбами ФАБ-500 уничтожили командный пункт ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российские экипажи самолетов Су-34 на Южно-Донецком направлении нанесли удар неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, оповестила пресс-служба Минобороны РФ. По данным военного ведомства, были поражены командный пункт и живая сила ВСУ.

Получив информацию об уничтожении целей, самолеты вернулись на аэродром вылета, уточнила пресс-служба министерства.

Массовое производство авиационных бомб ФАБ-3000 началось в России с февраля этого года, ранее доложили главе Минобороны РФ Сергею Шойгу во время инспекции предприятий ОПК Нижегородской области. Кроме того, в два раза увеличено производство ФАБ-1500.

Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, что к ФАБ-3000 можно приделать унифицированный модуль планирования и коррекции (УМПК). Также их можно снабдить системой самонаведения, тогда они смогут преодолевать расстояние в 60–80 километров, чтобы обезопасить самолет от действий противовоздушной обороны противника.

Фронтовые бомбардировщики Су-34 18 марта уничтожили командный пункт и живую силу войск Украины на Южно-Донецком направлении. Удар наносился авиационными бомбами ФАБ-500 М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции. Су-34 несли по четыре бомбы, каждая из которых содержит 300 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. УМПК позволили наносить удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.