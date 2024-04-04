На Кинбурнской косе отразили атаку безэкипажного катера ВСУ МО: бойцы ВС РФ отразили атаку безэкипажного катера на Кинбурнской косе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мотострелки группировки войск «Днепр» отразили атаку безэкипажного катера Вооруженных сил Украины у морского побережья на Кинбурнской косе в Херсонской области, проинформировали в Минобороны РФ. Российские военные использовали стрелковое вооружение, гранатомет и спаренную зенитную установку.

От разведчиков на командно-наблюдательный пункт поступила информация о приближении к береговой линии плавсредства противника. Взвод был поднят по тревоге. Воины-мотострелки заняли позиции и открыли огонь по приближающемуся морскому беспилотнику ВСУ, — говорится в сообщении военного ведомства.

Этой весной украинские войска будут пытаться удержать оборону, а также могут предпринять ряд наступлений, допустил ранее военный эксперт капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. Он также предположил, что ВСУ могут активизировать атаки на Крым с помощью беспилотников. По его данным, противник собирает войска в районе Николаева, может попытаться отбить Кинбурнскую косу.

Украинские морские мины всплывают у побережья Кинбурнской косы в Херсонской области, некоторые из них выбрасывает на берег, рассказывал замглавы Голопристанского муниципального округа Константин Тистол. По его словам, эти боеприпасы оказались в воде еще в начале специальной военной операции.