У побережья Кинбурнской косы всплывают мины ВСУ Власти Херсонской области: у побережья Кинбурнской косы всплывают мины ВСУ

Фото: Bernd Wüstneck/ZB/Global Look Press

Украинские морские мины всплывают у побережья Кинбурнской косы в Херсонской области, некоторые из них выбрасывает на берег, рассказал РИА Новости замглавы Голопристанского муниципального округа Константин Тистол. По его словам, эти боеприпасы оказались в воде еще в начале специальной военной операции.

На Кинбурнской косе в середине осени после штормов начали всплывать морские мины украинской стороны, которые она в самом начале СВО повыбрасывала со стороны Одессы, ожидая прихода Черноморского флота. Об этом сообщили жители косы. Большая часть мин взрывается на отмелях, но уже были случаи, когда мины выбрасывало на берег, — рассказал чиновник.

Тистол также показал фотографии с Кинбурнской косы. На одной из них мина лежит на берегу, а на второй заметен дым после взрыва боеприпаса.

Ранее боец российской разведывательной бригады «Днепр» сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреливают территорию кинбурнского заповедника фосфорными снарядами. По его словам, в результате обстрела выжигается обширная площадь лесов. Предполагается, что украинские войска применяют такую тактику для того, чтобы раскрыть позиции подразделений ВС РФ. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.