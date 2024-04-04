В Харькове прозвучало несколько взрывов

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Взрывы раздаются в Харькове, сообщило украинское издание «Зеркало недели». По некоторым данным, произошло не менее трех прилетов в черте города.

Информацию подтвердил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов, но не стал уточнять подробности. Воздушные силы ВСУ и местные паблики пишут о воздушной атаке и работе ПВО. В Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, а также в контролируемых Киевом районах ДНР и Запорожской области объявили воздушную тревогу.

Ранее после того, как ВКС России вывели из строя объекты энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины, крупнейший украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях своих теплоэлектростанций в результате ударов. В пресс-службе предприятия уточнили, что из-за разрушений потеряно 80% генерирующих мощностей. Пять из шести ТЭС серьезно повреждены, ситуация очень тяжелая, уточнили в компании.

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Одна из гаубиц М777 калибра 155 мм, которые украинской армии передавали США, взорвалась во время стрельбы, информировал 24 марта Telegram-канал «Военная хроника». Предполагается, что в процессе эксплуатации разорвало ствол орудия.