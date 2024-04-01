В Херсоне раздалась серия взрывов

Фото: МО Украины

На территории подконтрольного Украине города Херсон раздалась серия взрывов, информирует издание «Общественное». Местные власти информацию не подтверждали.

Подробности ситуации не приводились. Воздушная тревога в Херсонской области объявлена не была.

Ранее сообщалось о возгорании на объекте энергетики в Одесской области на юге Украины, где прогремела серия взрывов. Украинская сторона отмечала, что в результате несколько населенных пунктов региона оказались обесточены. Позднее пожар удалось потушить, причины возникновения возгорания не уточнялись.

До этого стало известно о полном разрушении Змиевской ТЭС в Харьковской области. По данным компании «Центрэнерго», все блоки станции были выведены из строя, также было повреждено вспомогательное оборудование. Степень нанесенных повреждений эксперты оценили в категориях от полного до значительного.