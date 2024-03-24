Опубликованы кадры взрыва украинской гаубицы при стрельбе «Военная хроника»: украинская гаубица М777 взорвалась при стрельбе

Фото: МО Украины

Одна из гаубиц М777 калибра 155 мм, которые украинской армии передавали США, взорвалась во время стрельбы, сообщил Telegram-канал «Военная хроника». Предполагается, что в процессе эксплуатации разорвало ствол орудия.

На опубликованных кадрах видно, как после команды «Пуск» один из украинских военнослужащих производит выстрел. Американская гаубица моментально взрывается оранжевым пламенем, при этом часть орудия отлетела. Сами солдаты отвернулись, закрыв уши руками.

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении двух зенитных ракетных комплексов С-300, состоявших на вооружении ВСУ. По данным ведомства, российские военные нанесли удар по пунктам дислокации живой силы и техники ВСУ в 149 районах спецоперации.

Кроме того, ранее Минобороны России сообщило, что противотанковые подразделения тульских десантников сорвали ротацию бойцов украинской армии на Северском направлении. Были уничтожены десять украинских военных.

Также ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил уверенность, что ключевые фигуры на Украине уже осознали неизбежность поражения в конфликте. По его мнению, для западных лидеров это тоже становится очевидным.