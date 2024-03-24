Российские десантники сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении Минобороны: тульские десантники сорвали ротацию ВСУ у села Раздоловка в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Противотанковые подразделения тульских десантников помешали ротации бойцов Вооруженных сил Украины на Северском направлении, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, были уничтожены 10 украинских военных.

Разведывательные подразделения десантников, с помощью беспилотников, обнаружили группу украинских националистов, выдвигающуюся в сторону своих передовых позиций для проведения ротации личного состава. <...> Расчет станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 «Копье», с максимального расстояния, нанес огневое поражение украинским подразделениям, — уточнили в Минобороны.

Десантники произвели несколько успешных выстрелов, не оставив противнику шансов на отход, говорится в сообщении. После этого российские бойцы оперативно замаскировали гранатомет и отошли в укрытие.

Ранее Минобороны передавало, что артиллеристы-реактивщики группировки войск «Запад» получили целеуказание и нанесли удар по выявленной позиции противника из реактивной системы залпового огня большой мощности «Смерч». На Белгородском направлении заметили работу РСЗО и артиллерийских орудий иностранного производства со стороны ВСУ, после чего ударили по ним, констатировали в ведомстве.