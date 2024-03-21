«Смерч» разнес украинский артрасчет на границе с Белгородской областью РСЗО «Смерч» ВС РФ поразила артиллерию ВСУ рядом с Белгородом

Фото: Минобороны РФ

Артиллеристы-реактивщики группировки войск «Запад» получили целеуказание и нанесли удар по выявленной позиции противника из реактивной системы залпового огня (РСЗО) большой мощности «Смерч», сообщает Минобороны РФ. На Белгородском направлении заметили работу реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий иностранного производства со стороны ВСУ — ударили по ним.

Боевой рaсчет РСЗО «Смерч» группировки с получением дaнных огневого порaжения незaмедлительно выдвинулся нa рубеж открытия огня. Выполнив одиночную и зaлповую стрельбу, военнослужaщие рaсчета уничтожили выявленную врaжескую aртиллерию, — говорится в публикации министерства.

Военное ведомство также сообщило, что этот расчет ликвидировал гаубицы М-777 американского производства, РСЗО «Град» и боевые бронированные машины украинских диверсионно-разведывательных групп. Минобороны РФ пояснило, что РЛС «Зоопарк» способен одновременно обнаруживать до 70 различных артиллерийских позиций противника, выявлять беспилотники и определять их координаты в течение первых 20 секунд после залпа.

Ранее российское военное ведомство сообщало, что на Запорожском направлении специальной военной операции крымские десантники группировки войск «Днепр» с помощью ударных FPV-дронов уничтожили наблюдательный пост и пехоту ВСУ. Как рассказал командир десантно-штурмового взвода с позывным Забег, в перерывах между боями военнослужащие ежедневно тренируют штурмы.