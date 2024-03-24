«Дни сочтены»: в США заявили о неизбежности победы России Профессор Миршаймер: украинские и западные элиты поняли, что Киев проиграл

Фото: МО РФ

Ключевые фигуры на Украине уже осознали грядущее неизбежное поражение в конфликте с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, для западных политиков этот факт тоже становится очевидным.

Я ставлю на то, что большинство украинцев, связанных с нацбезопасностью и внешней политикой, понимают, что их дни сочтены. Готов поставить, что и на Западе большая часть политической элиты понимает, что Украина проиграет, — сказал эксперт.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис констатировал, что массированный удар России по украинским военным и энергоструктурным объектам утром 22 марта стал самым крупным и самым технически изощренным за все время спецоперации. ПВО ВСУ после него оказалась на грани коллапса, резюмировал специалист.

До этого норвежское издание Steigan сообщило, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией, но западные страны отказываются это признать. Авторы пояснили, что поражение также потерпели союзники Киева в лице стран НАТО, возглавляемых США, и они не хотят смотреть правде в глаза. Журналисты пришли к выводу, что ситуация на поле боя для Украины ухудшилась: Киев теряет территории, солдаты ВСУ напрасно гибнут, а военная помощь Запада только затягивает конфликт.