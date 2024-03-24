Российские военные уничтожили два зенитных ракетных комплекса С-300 ВСУ Минобороны: ВС России уничтожили два ЗРК С-300 ВСУ

Фото: МО РФ

Российские войска уничтожили два зенитных ракетных комплекса С-300, состоявших на вооружении у ВСУ, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Там уточнили, что за прошедшие сутки военные нанесли удар по пунктам дислокации, живой силе и технике ВСУ в 149 районах спецоперации.

Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция П-18 и радиолокатор подсвета и наблюдения, а также поражены: пункт временной дислокации иностранных наемников, живая сила и техника ВСУ в 149 районах, — отметили в ведомстве.

Ранее первый зампред Законодательного собрания Новосибирской области, создатель и первый командир добровольческого отряда «Вега» Андрей Панферов рассказал об уничтожении третьего танка Abrams в зоне СВО. По его словам, сделали это военнослужащие из новосибирской бригады спецназа. Министерство обороны РФ подтвердило эти сведения, уточнив, что удар нанес экипаж Т-72Б3.

Позднее танкисты батальона «Август» 2-го армейского корпуса группировки войск «Юг», работающие в зоне спецоперации, выразили поддержку жителям России после теракта, произошедшего в Красногорске. Танковые экипажи выехали на боевые задачи со словами «Крокус Сити Холл — мы с тобой».