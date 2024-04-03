ВС РФ готовят прорыв фронта? Где идет продвижение, что пишут военкоры и МО

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Танк Т-72 группировки войск «Центр» во время выполнения боевых заданий

Российские войска продолжают продвижение сразу на нескольких участках фронта в зоне СВО. Что известно на данный момент, что сообщает Минобороны, какая неофициальная информация поступает от военкоров, где возможен прорыв ВС РФ?

Что сообщает Минобороны РФ

3 апреля пресс-служба Минобороны России сообщила, что подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении. Эти силы нанесли удары по позициям 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) и отразили контратаку 58-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр) ВСУ.

Кроме того, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении в районах населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и Красногоровка. Им противостоят 24, 28, 53-я ОМБр, 5-я отдельная штурмовая бригада (ОШБр) ВСУ и 241-я бригада теробороны.

Также на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю в районе населенных пунктов Первомайское, Кирово, Водяное, Бердычи и Тоненькое. Они отразили девять контратак 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, 24-й ОМБр, 47-й ОМБр «Магура» и 59-й ОМБр ВСУ.

Что сообщают российские военкоры

Как сообщает военкорский Telegram-канал WarGonzo, российские войска обходят противника с южной и северной стороны населенного пункта Новомихайловка на Донецком фронте. Сообщается об ожесточенных боях в Первомайском, в районе Тоненького и на окраинах Семеновки и в Бердычах.

«Поступают сообщения о том, что в Бердычах и Семеновке противник готовится к отходу», — отмечает военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Кроме того, пишет WarGonzo, на Бахмутском (Артемовском) направлении ВС РФ постепенно продвигаются к городу Часов Яр — со стороны Богдановки и с западных окраин Ивановского (Красного).

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

Украинские источники приводят следующие данные: продвижение ВС РФ в Ивановском (Красном) составило 300 м, между Ивановским и Богдановкой — 200 м, между Богдановкой и Клещеевкой — 200 м и еще 100 м в Семеновке. Информацию о продвижении российских войск подтвердили в американском Институте изучения войны (ISW).

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где армия России может прорвать фронт на Украине

Высокопоставленные украинские военные, служившие под началом экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, утверждают, что Украине грозит «серьезная катастрофа» под натиском России. Об этом они анонимно рассказали американскому изданию Politico.

«Военная картина мрачна», по их словам, и есть большой риск прорыва линии фронта там, где ВС РФ начнут сосредоточенное наступление. Они предполагают, что оно начнется «до августа». При этом никакая военная помощь сейчас не сможет изменить ситуацию.

«Нет ничего, что могло бы помочь Украине сейчас, потому что нет серьезных технологий, способных остановить большую массу войск, которую Россия, вероятно, бросит на нас. У нас нет этих технологий, и на Западе их нет в достаточном количестве», — сказал один из собеседников.

Аналогичную картину рисуют авторы Bloomberg: украинские войска спешно роют окопы и возводят укрепления на линии фронта длиной 2000 километров, однако даже при помощи Запада проигрывают по количеству вооружения. На каждый снаряд, который выпускает ВСУ, приходится семь российских.

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