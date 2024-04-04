Политолог раскрыл, почему украинский конфликт давно вышел за пределы страны Политолог Бардин заявил о выходе украинского конфликта за пределы страны

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Вооруженный конфликт на Украине давно вышел за пределы страны, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Максим Бардин. По его словам, современные технологии позволяют членам НАТО участвовать в боевых действиях, при этом находясь на территории других государств. Эксперт считает, что именно из-за участия стран Североатлантического альянса конфликт принял современные формы и вообще стал возможным.

Если рассматривать вопрос с экстерриториальной позиции, то вооруженный конфликт давно вышел за границы Украины. Современные технические средства позволяют военнослужащим и техническим специалистам блока НАТО участвовать в боевых действиях, находясь на территории других государств. Спутниковая разведка, беспилотники, осуществляющие мониторинг надводного пространства Черного моря, разработка боевых и террористических операций западными аналитиками, которые могут находиться в это время в США, Польше или Норвегии, поставка огромных объемов современного оружия, — высказался Бардин.

Политолог добавил, что некоторые силы в НАТО заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине принял новые территориальные формы. По мнению Бардина, экстерриториальность неминуемо растянет фронт и вынудит Россию перераспределять свои военные ресурсы. Как отметил эксперт, с этим связаны заявления президента Франции Эммануэля Макрона о направлении бойцов в район Одессы и планы поставок военных самолетов F-16. По словам Бардина, новых членов НАТО Финляндию и Швецию приучают к мысли, что конфликт с Россией неизбежен.

Поэтому если в ближайшее время НАТО не изменит свой главный подход к конфликту на Украине — делать все возможное для его дальнейшей эскалации, то выход боевых действий за территорию Украины может стать вопросом времени, — добавил он.

Ранее в МИД РФ сообщили, что действия, предпринимаемые руководством НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе, нацелены на подготовку потенциального конфликта с Россией. По данным ведомства, Альянс осуществляет милитаризацию этих областей, например, расширяет румынскую авиационную базу. Как пояснили в министерстве, в связи с опасениями действия Бухареста будут тщательно отслеживаться.