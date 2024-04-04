В СБУ признали бессилие по воздействию на популярные соцсети и мессенджеры Глава департамента СБУ Витюк: Киев не имеет рычагов воздействия на соцсети

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) не имеет рычагов воздействия на популярные социальные сети и мессенджеры, в том числе Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Telegram, сообщил начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью агентству «Укринформ». По его словам, проблема заключается в том, что эти компании официально не представлены на Украине.

Мы регулярно связываемся со всеми платформами для блокирования или удаления опасного контента. К сожалению, есть проблема. Ни один из сервисов — ни Telegram, ни Facebook, ни Google — официально не представлен на Украине, не имеет юридического лица. Они не обязаны выполнять наши запросы, требования, даже решения суда их не касаются, потому что они юридически не находятся на нашей территории, — объяснил он.

Витюк подчеркнул, что Киев работает над решением этого вопроса. По его словам, СБУ подала инициативу об открытии официальных представительств всех международных платформ на Украине. Также он выразил надежду на то, что компании смогут открыть офисы на территории страны и обеспечить ее обслуживание.

В таком случае они будут обязаны выполнять решения украинских судов, — отметил он.

Витюк также рассказал, что в результате кибератаки украинский оператор связи «Киевстар» был практически полностью уничтожен. По его словам, было разрушено практически все, включая тысячи виртуальных серверов и ПК.