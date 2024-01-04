На Украине рассказали о последствиях кибератаки на «Киевстар» Reuters: «Киевстар» был почти полностью уничтожен в результате кибератаки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате кибератаки украинский оператор связи «Киевстар» был практически полностью уничтожен, заявил агентству Reuters глава департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. По его словам, было разрушено практически все, включая тысячи виртуальных серверов и ПК.

Атака уничтожила практически всё, включая тысячи виртуальных серверов и ПК. <…> Эта атака является большим посланием, большим предупреждением не только для Украины, но и для всего западного мира, чтобы они поняли, что на самом деле никто не является неприкасаемым, — заявил он.

12 декабря СБУ сообщила, что «Киевстар» столкнулся с критическими повреждениями инфраструктуры после кибератаки. Специалисты Службы безопасности Украины также привлечены к налаживанию связи между абонентами «Киевстара».

Оператор охватывает все регионы страны и предоставляет услуги порядка 24,4 млн абонентов. В результате кибератаки начались сбои в работе крупнейших банков страны, отключился интернет, перестала работать система оповещения при воздушных тревогах.

До этого сообщалось, что хакерская атака также затронула других операторов. По данным военкоров, речь идет о Vodafone и Monobank. При попытке запуска приложений пользователям высвечивалась надпись «Технические неисправности».