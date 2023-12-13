«Киевстар» столкнулся с критическими повреждениями после кибератаки СБУ сообщила о критических повреждениях инфраструктуры оператора «Киевстар»

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Украинский мобильный оператор «Киевстар» столкнулся с критическими повреждениями инфраструктуры после кибератаки, сообщили в СБУ. Отмечается, что восстановительные работы потребуют времени, но закончить их предполагается до конца дня. Специалисты Службы безопасности Украины также привлечены к налаживанию связи между абонентами «Киевстара».

По предварительным расчетам, 13 декабря планируется восстановить домашний интернет для домохозяйств, а также начать запуск мобильной связи и интернета. Цифровой инфраструктуре «Киевстара» были нанесены критические повреждения, поэтому восстановление всех услуг в соответствии с необходимыми протоколами безопасности потребует времени, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее пресс-служба «Киевстара» сообщила о хакерской атаке на инфраструктуру организации. Оператор охватывает все регионы страны и предоставляет услуги порядка 24,4 млн абонентам. В результате кибератаки начались сбои в работе крупнейших банков страны, отключился интернет и перестала работать система оповещения при воздушных тревогах.

До этого сообщалось, что хакерская атака также затронула других операторов. По данным военкоров, речь идет о Vodafone и Monobank. При попытке запуска приложений пользователям высвечивалась надпись «Технические неисправности».