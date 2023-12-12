Ключевые операторы связи перестали работать на Украине Хакерские атаки привели к сбою в работе украинских Kyivstar, Vodafone и Monobank

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На Украине за сутки вышли из строя операторы мобильной сети Kyivstar и Vodafone, а также приложение для интернет-банкинга Monobank, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что на их системы были совершены хакерские атаки.

Авторы канала отметили, что специалисты до сих пор работают над устранением неисправностей. У Vodafone, в частности, не работает мобильное приложение. При попытке запуска открывается окно с надписью: «Технические неисправности».

Тем временем о сбое в работе Monobank сообщил соучредитель компании Олег Гороховский. Он написал в своем Telegram-канале, что приложение «упало» из-за массовой DDoS-атаки.

В конце ноября советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что несколько интернет-провайдеров в регионе подверглись взлому. В октябре массовую DDoS-атаку перенес мобильный оператор и интернет-провайдер «Миранда-медиа», работающий на территории полуострова. Его услуги были временно недоступны. В сентябре Крючков заявлял, что на интернет-ресурсы Крыма обрушилась масштабная кибератака. По его словам, некоторые сайты государственных органов и средств массовой информации могли работать с перебоями.