Боец ВС РФ Бурхат двое суток оборонял отбитый у ВСУ опорный пункт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Под Новомихайловкой штурмовик ВС России двое суток почти в одиночку оборонял отбитый у Вооруженных сил Украины опорный пункт, рассказал ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. Он подчеркнул, что на линии фронта бойцы РФ творят настоящие чудеса.

Кимаковский сообщил, что боец отряда «Шторм-1» группировки войск «Восток» Родимир Максимов с позывным Бурхат уничтожил до 27 украинских военных и отбил не менее трех попыток взять опорник. Он сумел дождаться подхода подкрепления и позже был награжден высокой государственной наградой за героизм и мужество.

Также стало известно, что для атаки на опорный пункт ВСУ использовали танки и бронетехнику. Поэтому Максимову пришлось выйти из блиндажа, чтобы обмануть противника. Оборону он держал с помощью крупнокалиберного пулемета.

Когда танк противника подъехал к нам на опорник, Бурхат взял этот пулемет и стал из него накрывать. У них тактика очень сильно хромала, они вышли из техники, скучковались в одном месте — и их уничтожили на месте, — рассказал командир штурмового отряда с позывным Альфа.

Сам Максимов заявил агентству, что был ранен. После оказания медицинской помощи он отказался покинуть зону проведения спецоперации.

Украинские войска отвели личный состав с некоторых позиций на окраинах Часова Яра, сообщил ранее Игорь Кимаковский. По его данным, часть бойцов направили вглубь полосы обороны.