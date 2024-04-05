ВСУ ушли с ряда позиций на окраине Часова Яра Кимаковский: личный состав ВСУ вывели с окраин Часова Яра

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украинские войска отвели личный состав с некоторых позиций на окраинах Часова Яра, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его данным, часть бойцов направили вглубь полосы обороны.

На окраинах Часова Яра для вооруженных формирований Украины сложилась не самая благоприятная ситуация, в которой они были вынуждены покинуть ряд своих позиций, — пояснил Кимаковский.

По его словам, российские штурмовики зачистили лесополосу на окраинах Часова Яра и вышли к жилой застройке. Находившиеся в лесополосе существенные укрепрайоны и оборудованные «особым образом» опорные пункты были уничтожены, подчеркнул он. ВСУ потеряли несколько сотен бойцов из элитных подразделений, рассказал советник главы ДНР.

Ранее о продвижении ВС России к Часову яру сообщал Telegram-канал WarGonzo. По данным авторов канала, за сутки ВСУ потеряли еще несколько позиций и в ближайшее время можно ожидать начало боев в городской черте, причем с нескольких сторон.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов заявлял, что взятие Вооруженными силами России Часова Яра в ДНР под свой контроль станет переломным моментом битвы за Донбасс. По его словам, это откроет путь российским военным на Краматорск и Славянск. Там располагаются мощные заводы, где ремонтируется тяжелая техника и готовится оружие для ВСУ, добавил эксперт.