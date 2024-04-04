«Жалкий вид»: Лавров ответил Зеленскому на слова о границах 2022 года Лавров назвал жалкими слова Зеленского о возвращении к границам 2022 года

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Владимир Зеленский, допустивший переговоры с Россией с условием выхода Украины на границы 2022 года до начала военной операции, «производит жалкий вид», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с иностранными послами, посвященной ситуации на Украине. По его словам, которые приводит РИА Новости, заявления украинского лидера вызывают смех.

Ну, мечтать не вредно. Смешно, это производит жалкий вид, — сказал он.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS не стал отрицать, что переговоры с Москвой могут начаться до того, как Киеву удастся выйти на границы 1991 года и вернуть территории, отошедшие под контроль РФ. Телеканал напомнил, что в Кремле этот вопрос считают закрытым и требуют признать «реалии на земле».

Зеленский отметил, что если Украина вернет контроль над утраченными после февраля 2022 года территориями, то страны, сомневающиеся в том, надо ли поддерживать Киев, могут отвернуться от России. В этом случае Москва будет готова к диалогу, считает он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не приемлет правила, которые навязываются для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Кроме того, заявления Киева о готовности к переговорам противоречат запрету Зеленского на их проведение, напомнил официальный представитель Кремля.